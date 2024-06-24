Whatsapp'a yeni güncelleme: Ben Sadece Bir Kızım çıkartma paketi nasıl indirilir, hangi çıkartmalar var?
WhatsApp'ın yeni güncellemesiyle "Ben Sadece Bir Kızım" çıkartma paketi kullanıcıların beğenisine sunuldu. Kısa sürede büyük ilgi çeken bu paketin içeriği ve ayrıntıları, yoğun bir şekilde konuşulmaya başlandı. Peki, "Ben Sadece Bir Kızım" paketini nasıl indirebilirsiniz? İşte ayrıntılar!
Whatsapp'a yeni gelen güncelleme ile "Ben Sadece Bir Kızım" çıkartma paketi kullanıcılara açıldı. Kısa sürede büyük ilgi gören paketin içeriği ve detayları ise çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı. Peki, Ben Sadece Bir Kızım paketi nasıl indirilir? İşte detaylar!
WHATSAPP'I GÜNCELLEMENİZ GEREKİYOR
WhatsApp düzenli olarak yeni sticker paketlerini kullanıcılara açıyor. Bu paketleri kaçırmamak için öncelikle uygulamanızın güncel olması büyük önem taşıyor.
BEN SADECE BİR KIZIM ÇIKARTMA PAKETİ NASIL İNDİRİLİR?
Whatsapp'ta sohbet kısmına girdikten sonra mesaj yazma kutucuğunda bulunan çıkartma işaretine tıklamanız ve telefonunuzda yüklü olan çıkartmaların olduğu menüyü açmanız gerekiyor.
Ardından + işaretine basarak uygulamada bulunan ve sizin indirmediğiniz tüm çıkartmalara erişebilir ve Ben Sadece Bir Kızım paketini de indirebilirsiniz.
PAKET NELER İÇERİYOR?
Kadınların duygu durumlarını içeren paket adını No Doubt'ın "I'm Just a Girl" şarkısından alıyor.
Kızsal durumlara yer veren pakette modern çağın ifadelerine ve durumlarına özellikle yer veriliyor. "Slay" ve "It's Giving" ise sosyal medyada özellikle İngilizce sık kullanılan ifadelerden.