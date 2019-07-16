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HaberlerTeknoloji

WhatsApp'a yeni özellik geliyor! WhatsApp'a Hızlı Düzenleme Kısayolu özelliği ne zaman gelecek?

Dünya'da en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'a yeni özellik geliyor. Kilit bir özellik olarak belirtilen yeni güncelleme ile karşımıza çıkması beklenen özellikleri sizler için araştırdık. Peki WhatsApp'a Hızlı Düzenleme Kısayolu özelliği ne zaman gelecek?

WhatsApp Yeni Özellik

Dünya'nın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'a yeni bir özellik ekleniyor. Herkesin merakla beklediği özelliğin içeriğini ve WhatsApp hakkında bilgiyi haberimizin detaylarında bulabilirsiniz. İşte Whatsapp'ta yeni dönem Hızlı Düzenleme Kısayolu Özelliği hakkında geniş bilgi!

WHATSAPP YENİ ÖZELLİK

"Hızlı Düzenleme Kısayolu" adı verilen yeni özellik sayesinde kullanıcılar gönderdikleri hem fotoğrafın orijinal halini hem de düzenlenmiş olan diğer şeklini istedikleri kişi ile paylaşabiliyor.

PEK BİLİNMEYEN WHATSAPP ÖZELLİKLERİ

Kayıp Veya Çalıntı Telefonlar için:

Telefonunuzun kaybolması veya çalınması gibi talihsiz durumlarda, WhatsApp hesabınızın başkaları tarafından kullanılmaması için size yardımcı olabiliriz.

Yapılması Gerekenler

  1. SIM kartınızı kilitleyin. Öncelikle, en kısa zamanda cep telefonu operatörünüzü arayıp SIM kartınızı kilitletin. Bu durumda, telefondaki hesabı onaylamak için SMS veya çağrı alınması mümkün olmadığından hesabınız eski telefonunuzda kullanılamaz.

  2. Bu noktada 2 seçeneğiniz vardır:

    • Aynı numaralı yeni bir SIM kartı kullanarak aynı WhatsApp'ı yeni telefonunuzda aktif hale getirebilirsiniz. Çalınan/kaybolan telefonunuzdaki hesabınızı devre dışı bırakmanın en kolay yolu budur. WhatsApp, aynı anda sadece tek bir telefon numarası ve tek bir cihazla kullanılabilir.

    • "Çalınan/Kaybolan Telefon: Lütfen hesabımı devre dışı bırakın" cümlesini ve telefon numaranızı tam uluslararası biçimde burada tarif edildiği şekilde bize E-posta ile gönderin.

Not:

  • SIM kartınız kilitlenmiş ve telefon servisiniz devre dışı bırakılmış olsa bile, hesabınızın devre dışı bırakılması için bize talebinizi iletmezseniz, WhatsApp hesabınız Wi-Fi üzerinden kullanılabilir.
  • Telefonunuzun yerini tespit etmenize maalesef yardımcı olamayız. WhatsApp'ın başka cihazdan uzaktan devre dışı edilebilmesi mümkün değildir.
  • Telefonunuz kaybolmadan önce Google Drive, iCloud veya OneDrive'ı kullanarak bir yedek oluşturduysanız, sohbet geçmişinizi geri yükleyebilme şansınız olabilir. Mesajların nasıl geri yükleneceğini buradan öğrenebilirsiniz: Android | iPhone | Windows Phone.

Hesap Devre Dışı Olursa Neler Olur?

  • Hesap tamamen silinmez.
  • Kişileriniz profilinizi yine de görebilir.
  • Kişileriniz sizi 30 gün süreyle beklemede kalacak olan ileti gönderebilir.
  • Hesabınız silinmeden önce yeniden etkinleştirilirse, yeni telefonunuzda bekleyen mesajlar alır ve yine grup sohbetinizde kalırsınız.
  • Hesabınızı 30 gün içinde etkinleştirmezseniz, hesabınız tamamen silinecektir.

GÖRÜNTÜLÜ KONUŞMA

Sesli arama sayesinde aile ve arkadaşlarınızla, başka bir ülkede olsalar bile, ücretsiz*, konuşabilirsiniz. Ayrıca, ses veya yazı yeterli olmadığında, ücretsiz * görüntülü arama sayesinde yüz yüze sohbet etme şansınız olur. WhatsApp sesli ve görüntülü arama, veri planınızdaki dakikalar yerine telefonunuzun İnternet bağlantısını kullanır. Böylece pahalı arama ücretleri için endişe etmenize gerek kalmaz.

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