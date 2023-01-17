Whatsapp android kullanıcılarını sevindirecek bir güncelleme üzerinde çalışıyor

Wabetainfo haberine göre; Whatsapp yeni bir sürüm üzerinde çalışıyor. Buna göre; artık Whatsapp'ta sohbet aktarmak çok daha kolay olacak.

Kullanıcılar, tek bir karekod sayesinde tüm Whatsapp konuşmalarını diğer telefona aktarabilecek. Ancak bu sürüm güncellemesi sadece android telefonlar arasında olacak. Şu an için IOS işletim sistemi bu plana dâhil değil.