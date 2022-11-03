Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

WhatsApp'da kendi kendimize mesaj gönderebileceğiz!

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp bu özelliği ile yalnızları düşünüyor. Yeni özellik sayesinde artık kendi kendinize sohbet edebileceksiniz.

ABONE OL
  • WhatsApp bu sefer yalnızları düşünüyor! Artık kendi kendimize...

    KENDİ KENDİNE MESAJLAŞMA ÖZELLİĞİ GELİYOR

    Her ne kadar insanlarla sosyalleşmek için kullanılan bir platform olsa da, bazen bazı bilgileri kaydetmek için kendinize mesaj göndermek işe yarayabilir.
  • WhatsApp bu sefer yalnızları düşünüyor! Artık kendi kendimize...

    Bir şeyleri not etmek için arkadaşlarımıza gönderdiğimiz mesajlar veya açılan boş gruplar WhatsApp tarafından uzun süredir fark ediliyor. Bu durumu iyileştirmek için WhatsApp kendi kendine mesaj gönderme özelliğini test etmeye başladı.
  • WhatsApp bu sefer yalnızları düşünüyor! Artık kendi kendimize...

    YENİ ÖZELLİK NASIL KULLANILACAK?

    WhatsApp Desktop uygulamasında keşfedilen bu özellik, mobil olarak da kişileri görüntülediğiniz de kullanılabilir duruma gelecek. Rehberinizin en üst kısmında kendinizi görecek ve sohbet başlatarak mesaj gönderebileceksiniz.

    Yeni özellik şu anda beta sürümünde test ediliyor, ne zaman bütün kullanıcılara açılacağı ise henüz bilinmiyor.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.