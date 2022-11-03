YENİ ÖZELLİK NASIL KULLANILACAK?

WhatsApp Desktop uygulamasında keşfedilen bu özellik, mobil olarak da kişileri görüntülediğiniz de kullanılabilir duruma gelecek. Rehberinizin en üst kısmında kendinizi görecek ve sohbet başlatarak mesaj gönderebileceksiniz.

Yeni özellik şu anda beta sürümünde test ediliyor, ne zaman bütün kullanıcılara açılacağı ise henüz bilinmiyor.