Haberler Gündem SON DAKİKA: WhatsApp çöktü mü? 19 Temmuz WhatsApp'ta mesajlar neden gitmiyor, ne zaman düzelir?

WhatsApp çöktü mü? 19 Temmuz WhatsApp'ta mesajlar neden gitmiyor? En popüler mesajlaşma uygulamaları arasında yer alan WhatsApp'ta kullanıcılar sosyal medya üzerinden mesaj gönderimininde problem yaşadığını dile getiriyor. Yaşanan bu problem, WhatsApp çöktü mü? 19 Temmuz WhatsApp'ta mesajlar neden gitmiyor, ne zaman düzelir?" sorularını gündeme getirdi? İşte 19 Temmuz WhatsApp mesajlaşma sorununa ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı... Habertürk Giriş: 19.07.2023 - 23:56 Güncelleme: 19.07.2023 - 23:56 facebook

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WhatsApp çöktü mü sorusu günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. WhatsApp kullanıcıları mesaj gönderiminde problem yaşadığını dile getirirken, "WhatsApp çöktü mü? 19 Temmuz WhatsApp'ta mesajlar neden gitmiyor, ne zaman düzelir?" sorularının yanıtını aramaya başladı. İşte konuya ilişkin yetkililerden son açıklamalar...

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WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ? Dünyanın en çok kullanılan uygulamalarından olan Whatsapp'ta mesajlarda iletim problemi yaşanıyor. Kullanıcılar Whatsapp'ta mesajlarının iletilemediğini ifade ederken konuyla ilgili bir açıklama henüz yok. BİRÇOK ÜLKEDE ERİŞİM SORUNU YAŞANDI WhatsApp’ta yaşanan erişim sıkıntısı, Türkiye ile beraber birçok ülkede eş zamanlı olarak görüldü.