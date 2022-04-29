En çok kullanılan mesajlaşma uygulamaları arasında yer alan WhatsApp'a son saatlerde erişim sorunu yaşanıyor. Uygulama kullanıcıları Whatsapp'ta yaşanan erişim sorununun ne zaman düzeleceğini araştırıyor. Peki, WhatsApp çöktü mü, neden açılmıyor ve ne zaman düzelecek? İşte, detaylar...