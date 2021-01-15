WhatsApp geri adım attı mı? WhatsApp sözlşemesi iptal etti mi? Dünyaca ünlü uygulamanın sözleşme dayatması tepkileri ebraberinde getirdi. Binlerce kullanıcı uygulamayı terk ediyor. Uygulamayı terk etmeyen ancak sözlşemeyi de kabul etmeyen kullanıcılar, "WhatsApp geri adım attı mı? WhatsApp sözlşemesi iptal etti mi?" soruslarının cevabını merak edip araştırıyor. İşte, WhatsApp'tan son açıklama...

"ŞEFAFLIK İÇİN GÜNCELLİYORUZ!"

WhatsApp'tan yaptığı açıklamada sözleşmeden geri adım atmadığını duyurdu.

Açıklamada, "WhatsApp olarak insanların uygulama üzerinden alışveriş yapmalarını ve işletmelerden destek almalarını kolaylaştırmak istiyoruz. Şeffaflığı daha da artırmak ve işletmelerin WhatsApp üzerinden müşterileriyle iletişimlerine yardımcı olmak adına, gizlilik politikamızı güncelliyoruz. Bu sayede, işletmeler ana şirketimiz Facebook üzerinden güvenli hosting hizmeti alma seçeneğine sahip olabilecekler. Bu güncelleme, WhatsApp’ın Facebook ile veri paylaşımını değiştirmiyor. Dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar insanların arkadaşlarıyla veya aileleriyle özel olarak nasıl iletişim kurduğunu etkilemiyor. Gelecek ay boyunca kullanıcılarımızın gözden geçirmelerine süre tanımak adına yeni politikamızı şimdiden WhatsApp aracılığıyla paylaşıyoruz." denildi.

YENİ AÇIKLAMA!

Hafta başında yapılan açıklamanın ardından WhatsApp'tan bir açıklama daha geldi. İşte 15 Ocak'ta yapılan son açıklama:

"Gizlilik Politikamız hakkında paylaştığımız son güncellemeden bu yana Türkiye'deki kullanıcılarımızdan birçok soru aldık ve bu soruları yanıtlamak istiyoruz. Bu sabah itibariyle Türkiye’deki kullanıcılarımıza, WhatsApp'ın ve Facebook’un mesajlarınızı göremediğini tekrar teyit eden özel bir durum mesajı göndermeye başlıyoruz."

KVKK'DAN SORUŞTURMA

WhatsApp'a karşı bir hamle de Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan geldi. Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK),WhatsApp'ın "zorunlu güncelleme" kararının bugün yapılacak toplantıda ele alınacağını duyurdu. Rekabet Kurulu da Facebook ve WhatsApp hakkında resen soruşturma başlatmış ve WhatsApp verilerinin paylaşılması zorunluluğunun durdurulması çağrısı yapmıştı.

WhatsApp, Gizlilik İlkeleri’nde çok tartışılacak bir değişikliğe gitmiş ve 2 milyarı aşkın kullanıcısının bilgisini, Facebook’un diğer şirketlerinin reklam ve pazarlama alanına açmıştı. Kullanıcılara '8 Şubat’a kadar ya kabul et, ya da sil' dayatmasında bulunmuştu.