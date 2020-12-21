Son dakika: Kısıtlmayı ihlal etti, "WhatsApp' grubumuz var!" diye kendini savundu!

İzin belgesi soran polise "WhatsApp grubumuz var" dedi! 0:00 / 0:00

DHA

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kent genelinde uygulama noktaları oluşturdu. Yıldırım'ın Otosansit Kavşağı´ndaki kontrol noktasında şehir içi yolcu taşımacılığı yapılan otobüs ve minibüsleri denetleyen ekipler, yolcuların izin belgelerini inceledi.

POLİS ARAÇTAN İNDİRDİ

DHA'da yer alan habere göre ekipler, belgeleri olmayan yolculara ise cezai işlem uyguladı. Denetimler sırasında minibüste yolculuk eden Emre K.'nın izin belgesini gösterememesi üzerine ekipler, araçtan indirdi.

"WHATSAPP GRUBUMUZ VAR"

Polise minibüsçü olduğunu ve eve gideceğini söyleyen Emre K., hiçbir yazılı izin belgesi gösteremedi.

E.K., "İzin belgem yok ama 'WhatsApp' grubumuz var, olmaz mı? Ben de minibüsçüyüm" diyerek, polisleri ikna etmeye çalıştı.

3 BİN 150 TL PARA CEZASI YAZILDI

Ekipler, E.K.´ye 'sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal'den 3 bin 150 TL ceza kesti.