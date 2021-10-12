130 bin çalışan için pazarlık başladı

WhatsApp grupları günün hakkında en çok arama yapılan konularının başında geliyor. İşte WhatsApp grupları kaldırılıyor mu sorusu ile ilgili bilgiler...

WHATSAPP GRUPLARI KALDIRILIYOR MU?

Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, çok kullanılan ancak bir o kadar da şikayete neden olan WhatsApp gruplarına alternatif yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

Uygulamanın en son beta sürümü v2.21.21.6'da tespit edilen bu özelliğe Topluluk adı veriliyor.

Haber Global'de yer alan habere göre, halen testleri devam eden özelliğin WhatsApp gruplarının yerini alabileceği konuşuluyor. Ancak bu konuda resmi bir açıklama yok.

Kod dizelerine bakan yazılımcılar hem Gruplar hem de Topluluk özelliğinin birlikte devam edeceğini düşünüyor.

Bir başka düşünce ise grupların adının topluluk olarak değiştirileceği yönünde.