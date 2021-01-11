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Whatsapp güncellemesi iptal mi oldu? Whatsapp'tan güncelleme açıklaması

Whatsapp'tan gizlilik sözleşmesine dair son dakika açıklaması geldi. Verilerin Facebook'a aktarılacağı ve gizlilik sorunu yaratacağı gerekçesiyle binlerce insan Whatsapp sözleşmesini imzalamamak için direniyor ve alternatif platformlara geçiş yapıyor. İşte Whatsapp'tan güncelleme açıklaması

Whatsapp güncellemesi iptal mi oldu? Whatsapp'tan güncelleme açıklaması

WhatsApp, güncellenen ve uygulamanın kullanımına devam edilmesine yönelik 8 Şubat'a kadar onaylanması gereken gizlilik sözleşmesiyle ilgili bir açıklama yaptı. Peki Whatsapp güncellemesi iptal mi oldu? İşte Whatsapp'tan güncelleme açıklaması...

WHATSAPP'TAN GÜNCELLEME AÇIKLAMASI

WhatsApp, güncellenen ve uygulamanın kullanımına devam edilmesine yönelik 8 Şubat'a kadar onaylanması gereken gizlilik sözleşmesiyle ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, "işletmelerin WhatsApp üzerinden müşterileriyle iletişimlerine yardımcı olmak adına, gizlilik politikamızı güncelliyoruz. Bu sayede, işletmeler ana şirketimiz Facebook üzerinden güvenli hosting hizmeti alma seçeneğine sahip olabilecekler. Bu güncelleme, WhatsApp’ın Facebook ile veri paylaşımını değiştirmiyor." denildi.

WHATSAPP GÜNCELLEMESİ İPTAL Mİ OLDU?

Tüm kullanıcılar için olduğu gibi, Türkiye’deki kullanıcılar da yukarıda da belirtilen aynı gizlilik, uçtan uca şifreleme ve güvenlik özellikleriyle korunmaya devam ediyor.

Güncelleme, WhatsApp'ın Facebook ile veri paylaşımını değiştirmiyor ve insanların dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar arkadaşlarıyla veya aileleriyle özel olarak kurduğu iletişimi etkilemiyor.
WhatsApp'ı kullanmaya devam etmek isteyen tüm kullanıcıların, yeni hizmet şartlarını 8 Şubat'a kadar kabul etmeleri gerekiyor.

WhatsApp’ı kullanmaya devam etmek isteyen tüm kullanıcıların güncel hizmet koşullarını onaylayarak kullanımlarına devam etmeleri mümkün olacaktır.

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