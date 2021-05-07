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WhatsApp "Herkes için Aşı" çıkartma paketini kullanıma sundu

WhatsApp, Dünya Sağlık Örgütü ile birlikte “Herkes için Aşı” (Vaccines for All) adlı yeni çıkartma paketini kullanıcılarına sundu. Anlık iletişim platformu, aşı bilgi ve hizmetleri sağlamasına yardımcı olmak amacıyla WhatsApp Business API uygulaması üzerinden gönderilen mesajlar için alınan ücretleri de kaldırdığını duyurdu.

WhatsApp
HABERTURK.COM

Anlık iletişim platformu WhatsApp, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ile birlikte “Vaccines for All” (Herkes için Aşı) adlı yeni çıkartma paketini kullanıcılarına sundu.

Facebook çatısı altındaki WhatsApp’tan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Bu çıkartmaların insanlara bağ kurabilecekleri, Covid-19 aşılarının sunduğu imkanlar karşısında duydukları sevinci, gönül rahatlığını ve umutlarını özel olarak ifade edebilecekleri ve bu uzun, zorlu dönemde hayat kurtarmaya devam eden sağlık çalışanı kahramanlarına minnettarlıklarını gösterebilecekleri eğlenceli ve yaratıcı bir yol sağlayacağını umuyoruz” denildi.

YENİ ÇIKARTMA PAKETİNDE NELER VAR?

Yeni çıkartma paketinin yanısıra “Aşı Yardım Hatları” hakkında da bilgi verilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Pandeminin başlangıcından bu yana 150'den fazla devlet, eyalet ve yerel yönetimin yanı sıra, WHO ve UNICEF gibi kuruluşlarla Covid-19 yardım hatlarında iş birliği yaparak 2 milyarı aşkın kullanıcımızı doğru bilgi ve kaynaklara yönlendirdik. Geçtiğimiz yıl, dünya genelindeki bu yardım hatlarından 3 milyarı aşkın mesaj gönderildi.

Pandemi birçok ülkede yeni bir aşamaya girerken Endonezya, Güney Afrika, Arjantin, Brezilya ve Hindistan gibi ülkelerde yönetimler, vatandaşların doğru aşı ve kayıt bilgilerine gizlilik içinde ulaşmasını sağlamak için bu yardım hatlarını kullanıyor. Endonezya'da 500.000 sağlık çalışanı aşı randevu kayıtlarını daha ilk beş günde bu hizmeti kullanarak yaptı."

Bugün itibariyle kullanılabilir hale gelen "Vaccines for All" (Herkes için Aşı) çıkartma paketinde şu çıkartmalar yer alıyor:

BUSINESS UYGULAMASINDA ÜCRETLERİ DE KALDIRDI

Yönetimlerin ve uluslararası kuruluşların tüm dünyada, özellikle de ulaşılması zor bölgelerde ve ötekileştirilmiş gruplarda mümkün olduğunca fazla insana aşı bilgi ve hizmetleri sağlamasına yardımcı olmayı amaçladıklarını belirten WhatsApp, bu amaç doğrultusunda WhatsApp Business API uygulaması üzerinden gönderilen mesajlar için alınan ücretleri de kaldırdıklarını açıkladı.

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