14 Nisan'da yaşanan yaklaşık üç saatlik kesintinin ardından Facebook, Instagram ve WhatsApp'a erişimde bugün de sıkıntılar yaşanıyor. TSİ 15.00 itibarıyla Instagram ile Facebook'un web ve mobil hizmetlerinden yararlanamayan, WhatsApp'ta ise mesaj gönderip alamayan kullanıcılar tepkilerini ellerinde kalan tek ana sosyal medya sitesi olan Twitter aracılığıyla dile getirdi.

TÜRKİYE'YE ÖZEL DEĞİL

16.00 itibarıyla bu üç hizmete de zaman zaman erişilebiliyor ancak bağlantıda sıkıntı yaşanmaya devam ediyor. Facebook'tan konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmasa da Twitter'da farklı ülkelerden kullanıcıların benzer şikayetlerde bulunması sorunun Sadece Türkiye'de değil geniş bir coğrafyada yaşandığına işaret ediyor.

GELENEKSEL HALE GELDİ

Son olarak 14 Nisan'da dünya genelinde yaşanan bağlantı kesintisi sonrası Facebook, kullanıcılardan özür dilenmiş ancak yaşanan sorunun nedeniyle ilgili tatmin edici bir açıklama yapılmamıştı. 13 Mart'ta ise bu üç uygulamada yine bir bağlantı sorunu yaşanmış, söz konusu kesintilerin sunucu ayarlarındaki değişiklikler nedeniyle ortaya çıktığı ifade edilmişti.



Sosyal medya devi Facebook WhatsApp’ı 2014’te, Instagram’ı ise 2016 yılında satın almıştı. Buradan yola çıkan birçok tepkili kullanıcı Twitter'da tekelleşmenin ne kadar zararlı olduğunu vurguladı. Sorunun, 30 Nisan'da Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'in platformda büyük değişiklikler yapılacağını açıklamasının ardından gelmesi dikkat çekti.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Bu arada Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Instagram, Facebook ve WhatsApp servislerinde dünya genelinde sorun yaşandığını belirterek, Türkiye'deki kullanıcıların da bundan kısmen etkilendiğini bildirdi. Sayan, Twitter hesabından sosyal iletişim ağlarında yaşanan sorunlara ilişkin yaptığı açıklamada, "Instagram, Facebook ve WhatsApp servislerinde dünya genelinde sorun yaşanmakta olup, ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir." ifadesini kullandı.