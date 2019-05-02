14 Nisan'da yaşanan yaklaşık üç saatlik kesintinin ardından Facebook, Instagram ve WhatsApp'a erişimde bugün de sıkıntılar yaşanıyor. TSİ 15.00 itibarıyla Instagram ile Facebook'un web ve mobil hizmetlerinden yararlanamayan, WhatsApp'ta ise mesaj gönderip alamayan kullanıcılar tepkilerini ellerinde kalan tek ana sosyal medya sitesi olan Twitter aracılığıyla dile getirdi.
TÜRKİYE'YE ÖZEL DEĞİL
16.00 itibarıyla bu üç hizmete de zaman zaman erişilebiliyor ancak bağlantıda sıkıntı yaşanmaya devam ediyor. Facebook'tan konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmasa da Twitter'da farklı ülkelerden kullanıcıların benzer şikayetlerde bulunması sorunun Sadece Türkiye'de değil geniş bir coğrafyada yaşandığına işaret ediyor.
GELENEKSEL HALE GELDİ
Son olarak 14 Nisan'da dünya genelinde yaşanan bağlantı kesintisi sonrası Facebook, kullanıcılardan özür dilenmiş ancak yaşanan sorunun nedeniyle ilgili tatmin edici bir açıklama yapılmamıştı. 13 Mart'ta ise bu üç uygulamada yine bir bağlantı sorunu yaşanmış, söz konusu kesintilerin sunucu ayarlarındaki değişiklikler nedeniyle ortaya çıktığı ifade edilmişti.
Sosyal medya devi Facebook WhatsApp’ı 2014’te, Instagram’ı ise 2016 yılında satın almıştı. Buradan yola çıkan birçok tepkili kullanıcı Twitter'da tekelleşmenin ne kadar zararlı olduğunu vurguladı. Sorunun, 30 Nisan'da Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'in platformda büyük değişiklikler yapılacağını açıklamasının ardından gelmesi dikkat çekti.
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA
Bu arada Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Instagram, Facebook ve WhatsApp servislerinde dünya genelinde sorun yaşandığını belirterek, Türkiye'deki kullanıcıların da bundan kısmen etkilendiğini bildirdi. Sayan, Twitter hesabından sosyal iletişim ağlarında yaşanan sorunlara ilişkin yaptığı açıklamada, "Instagram, Facebook ve WhatsApp servislerinde dünya genelinde sorun yaşanmakta olup, ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir." ifadesini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.