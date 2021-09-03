IOS yazılımlı telefonu olanların Andorid yazılımlı telefon kullanmaya başladıklarında en çok şikayet ettiği konuların başında WhatsApp görüşme geçmişinin aktarılmasında yaşanan sorunlar yer alıyor.

WhatsApp yaptığı yeni düzenlemeyle birlikte IOS yazılımlı telefonlardan Android yazılımlı telefonlara görüşme geçmişinin aktarılabilmesiyle ilgili düzenlemelerin yapıldığını duyurdu. Artık IOS yazılımlı telefonlardaki WhatsApp görüşme geçmişi video fotoğraf ve yazışma geçmişleri Android yazılımlı telefonlara yüklenilecek.

WHATSAPP MÜJDEYİ VERDİ

WhatsApp yeni düzenlemeyi şu şekilde duyurdu:

"WhatsApp mesajlarınız size aittir. Kişisel WhatsApp mesajlarınızın uçtan uca şifreleme ile korunmasının ve mesajlarınızın sohbetlerinizden otomatik olarak kaybolması için yollar sunmamızın sebebi budur.

Sunduğumuz en aranan özelliklerden biri, telefon değiştirirken sohbet geçmişini bir işletim sisteminden diğerine aktarmayı mümkün kılmaktır. Bu özelliği güvenli ve güvenilir bir şekilde oluşturmak için işletim sistemi ve cihaz üreticileriyle sıkı bir şekilde çalışıyoruz.

WhatsApp geçmişinizi iOS'tan Android'e taşıma özelliğini kullanıma sunmaktan heyecan duyuyoruz. Mesajlarınız WhatsApp'a gönderilmeden gerçekleşen bu taşıma işlemi sesli mesajlar, fotoğraflar ve videoları kapsar. Başlangıçta Android 10 veya üstü işletim sistemine sahip herhangi bir Samsung cihazda sunulan bu özellik yakında daha fazla Android cihazda kullanılabilecektir.

Yeni bir cihazın kurulumunu yaptığınızda, sohbetlerinizi eski cihazınızdan yeni cihazınıza güvenli bir şekilde aktarma seçeneğine sahip olacaksınız. Bu işlem için USB-C - Lightning kablosu gerekli olacaktır.

Bu sadece bir başlangıç. Daha fazla kişinin tercih ettikleri platformlar arasında geçiş yapabilmesi ve sohbetlerini güvenli bir şekilde beraberinde götürebilmesi için bu seçeneği kullanıma sunmayı sabırsızlıkla bekliyoruz"