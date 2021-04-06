Dijital mesajlaşma uygulaması Whatsapp hem akıllı telefonlarda hem de Whatsapp Web sürümü sayesinde bilgisayarda kullanıcılarına ücretsiz mesajlaşma imkanı sunuyor. Whapsapp sohbetlerinin yedeklenebildiği bilinen bir özellikti. Whatsapp İOS ve Android arasındaki sınırları kaldırıyor! Whatsapp'tan sohbet yedekleme ile ilgili flaş özellik

WHATSAPP'TAN SOHBET YEDEKLEMEDE YENİ ÖZELLİK

2009 yılının Şubat ayında piyasaya sunulan Whatsapp, tekonolojinin gelişimiyle birlikte hayatımıza giren akıllı telefonlar için geliştirilen bir anlık mesajlaşma uygulaması. Whatsapp kullanıcıları, cep telefonu numaralarıyla akıllı telefonlarına indirdikleri uygulamada açtıkları hesapla ücret ödemeden mesajlaşabiliyor; fotoğraf, video ses kaydı gönderebiliyor. Konuşmaların Whatsapp yedekleme özelliği sayesinde yedeklendiği biliniyordu ancak Whatsapp sohbet yedeklemenin sınırları vardı.



Android telefonlarda yedekleme Google Drive'a, İOS telefonlarda yedekleme iCloud'a yapılıyordu. Daha önce Android kullanan bir kullanıcı İOS telefona geçtiğinde Whatsapp sohbet geçmişi yedeğini İOS telefonuna aktaramıyordu. Whatsapp'ın Anroid ve İOS telefonlar arasında sohbet yedeği aktarımı için bir özellik geliştirdiği öğrenildi. Şu an deneme aşamasında olan bu özellik geldiğinde Android telefonlar ile İOS telefonlar arasında sohbet geçmişi transfer edilebilecek.