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        Haberler Dünya WhatsApp Kanallar özelliği Türkiye'de erişime açıldı: WhatsApp Kanallar özelliği nedir, nasıl açılır ve kapatılır?

        WhatsApp Kanallar özelliği Türkiye'de erişime açıldı: WhatsApp Kanallar özelliği nedir?

        WhatsApp'ın yeni Kanallar özelliği, ünlüleri ve şirketleri takip etmeyi sağlayan küresel çapta bir yenilik olarak kullanıcılara sunuldu. Özellik 150'den fazla ülkede kullanıma sunulurken Türkiye'de de erişime açıldı. WhatsApp Kanallar özelliği nedir ve nasıl açılır? İşte detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.09.2023 - 10:30 Güncelleme: 15.09.2023 - 10:30
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        TELEGRAM GİBİ İŞLEYECEK

        WhatsApp'ın yeni "Kanallar" özelliği Telegram'daki gibi kullancıların bir kanal oluşturarak tüm takipçilerine mesj gönderebileceği anlamına geliyor. Pek çok spor kuruluşu, ünlüler ve şirketler WhatsApp "Kanal" özelliğinde yerini almaya başladı.

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        KANAL SAHİPLERİ DUYULARINI YAYINLAYABİLECEK

        Marck Zuckerberg küresel lansmanda destek vermek için kendi kanalını oluşturacağını da duyurdu. WhatsApp "Kanallar" özelliği yalnızca bir kişinin yönetici olduğu ve duyurularını yayınladığı bir grup sohbeti gibi çalışıyor. Örneğin, Mark Zuckerberg kendi WhatsApp kanalındaki herkese mesaj göndererek duyurularını yayınlayabilecek ancak bu kişiler mesajlara cevap veremeyecek.

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        GİZLİLİĞE SON DERECE ÖNEM VERİLİYOR

        150'den fazla ülkede kullanıma sunulan özellik Türkiye'de de erişime açıldı. "Kanallar" özelliği ayrı olarak bir sekmede yer alacak. Gizliliğe önem veren WhatsApp, takip ettiğiniz kanallarda numaranızı ve profil fotoğrafınızı bir başkasına göstermiyor. Ayrıca katıldığınız kanallar kimse tarafından görünmüyor.

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        WHATSAPP KANALLAR ÖZELLİĞİ İLE BERABER GELEN YENİLİKLER

        İyileştirilmiş Dizin : Artık takip edebileceğiniz kanalları, otomatik olarak ülkenize göre filtrelenmiş şekilde bulabilirsiniz. Ayrıca en yeni, en aktif ve takipçi sayısına göre en popüler kanalları görebilirsiniz.

        İfadeler: İfade simgelerini kullanarak tepki verebilir ve toplam ifade sayısını görebilirsiniz. Bıraktığınız ifadeler takipçilere gösterilmez.

        Düzenleme: Yakında yöneticiler 30 gün boyunca Güncellemelerinde değişiklik yapma imkanına kavuşacak. Bu sürenin sonunda ise Güncellemeleri sunucularımızdan otomatik olarak sileceğiz.

        İletme: Bir Güncellemeyi bir sohbete veya gruba ilettiğinizde, paylaşımınızda insanların daha fazla bilgi alabilmesi için kanalın bağlantısı da yer alacak.

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        WHATSAPP KANALI NASIL OLUŞTURULUR?

        - WhatsApp Web'e giriş yaptıktan sonra, Kanallar simgesine tıklayarak özelliğe girin.

        - Kanal oluştur seçeneğine tıklayın.

        - Devam'ı seçtikten sonra ekrandaki talimatları izleyin.

        - Kanalınızı oluşturma işlemini tamamlamak için bir kanal adı ekleyin.

        - Kanalınızı özelleşitirin: Bir açıklama ve simge ekleyerek kanalınızı tanıtın.

        - Açıklama ekleyin: Potansiyel takipçilerin kanalınızın içeriğini anlaması için birkaç kelime yazın.

        - Ardından "Kanal Oluştur" seçeneğine tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz.

        Özellik henüz herkesin kullanımına sunulmadı ancak zamanla tüm cihazlarda erişime açılacak.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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