'WhatsApp konusu ulusal güvenlik sorunu' 0:00 / 0:00

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Türk Savunma Sanayisi'nde, 2020 yılı değerlendirmeleri ile 2021 hedeflerini ortaya koyduğu toplantıda, önemli mesajlar verdi. ABD'nin CAATSA yaptırımları, S-400'ler, Milli Muharip Uçak, Türkiye'nin hava savunma ihtiyacının giderilmesi, TSK'da ve kamuda kullanılacak haberleşme sistemleri, vatandaşların haberleşme güvenliği gibi konularda soruları da yanıtlayan İsmail Demir, şu değerlendirmelerde bulundu:

EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ: Savunma Sanayi Başkanlığı olarak üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Mükemmeliyeti ifade etmiyoruz ama en iyisini yapmaya çalışacağız. Gençler, savunma sanayi sizi bekliyor. Kendinizi geliştirin; kapılar size sonuna kadar açık. İddialı projelerimiz var. Yeter ki siz yerinizde saymayın. Önümüzdeki en az 10 yıl bu sektör geniş istihdam ve olanaklar sağlayacak. Yeter ki siz istekli olun ve kendinizi geliştirin... Türkiye ve dünya bu sektörü izliyor. Bugüne kadar başardıklarımız yetmez. Yapamadıklarımızın mazereti olmaz. Sorunları çöze çöze, sıkıntıları aşa aşa büyük hayallere doğru ilerleyeceğiz... Sektördeki firmalar, gelin birlikte iş yapalım; birbirimize omuz verelim; memleket yükselsin...

YERLİ VE MİLLİK ORANI: Bütün savunma sanayi ürünlerinin yüzde 100 milli ve yerli olacağı iddiasında bulunmak doğru değil. Yüzde 100 yerlilik ve millilik stratejik sistemlerde alt yazılım ve donanımlarla ilgili kullanılıyor. Kırımlarda, yurt dışından alınacak sistemler söz konusu olduğunda, TL ve döviz bazlı iki unsuru olur. Böylelikle bu sistemin dışarıdan alındığını rahatlıkla görebiliyoruz. Sektörümüz geniş ve kabiliyetimiz fazla. Kabiliyetimizin olmadığı alanlarda ar-ge ve yatırımları destekliyoruz.

UYANIK OLMAYI TERCİH EDİYORUZ: Ne kadar barış içinde olursak olalım; ürün alacağımız ülke ne kadar dost ülke olursa olsun, stratejik ürünlerde biz, korkulu rüya görmektense uyanık olmayı tercih edelim.

WHATSAPP VERİ PAYLAŞIMI KRİZİ: Kamuda kullanımının yaygınlaşmasını istediğimiz yerli sistemler var; TSK'da kullanılan ürünler de var. Bazı yabancı ürünler kullanım kolaylığı ve yaygınlık açısından tercih ediliyor. Milli sistemler ve uygulamalar için gelişmeye bağlı konular var. Kurumsal bazda kısıtlı çözümler var ama tüm toplumun güvenliği önemli. ULAK sistemini önemsiyoruz. Kablosuz bağlantı sistemleri, yazılım ve donanım çok önemli. Bunun farkındayız. Gelecekte ulusal güvenlik sorunları olabileceğini düşünüyoruz. ULAK'ın gelişmesini ve yaygın kullanımını önemsiyoruz.

İHRACAT KAPASİTESİ: Covid-19 sürecinden kaynaklı ihracatımızda rakam olarak düşme var. Buna rağmen istihdamı yüzde olarak en çok artıran sektörüz.Talepler artıyor. Ciromuzda bir artış var. Yerlileşmeyi ne kadar artırabiliriz; bunu kovalayarak yukarı doğru çıkarmayı amaçlıyoruz. Mühim olan bu yolculuğun, hızlanarak, hız kesmeden, önemli ihtiyaçlarımızı karşılamaya yönelik devam etmesi.

CAATSA YAPTIRIMLARI: Beklenen bir gelişmeydi. Biz, çok büyük bir hasar olacak gibi görmüyoruz. Çok büyük bir risk görmüyoruz. Eğer ilave bazı yaptırımlar-konular gelmezse idare edebiliriz. F-35'lere parça üretimi CAATSA'dan çok önce yapılmış bir anlaşma. Ben, çok büyük bir hasar olduğunu düşünmüyorum. Bu konuda tek taraflı, hukuksuz bir adım atıldığını gördük. Türk savunma sanayisinin katkısı ve kalitesi yüksek ki bizim üretimimizin yerine koyacak firmayı kolay bulamadılar. Mart 2020'de tedariki kesemediler. Haksız-hukuksuz adımlar atmaya devam edeceklerse kendileri bilir. Ben küstüm; oynamıyorum demenin manası yok. Bu sektördeki kabiliyet ve üretim yetenekleri, Milli Muharip Uçak projemizde kullanılacaktır. Onlar da bazı adımlar atabilmek için çalışma yapıyorlar. Ne yapabiliriz diye halı bakıyorlar...

ABD İLE TEMAS: Daha ziyade üst seviyede diyalog ve temasların oluşturacağı bir seyir çizgisi olacak. Bizim muhatabımız olan isimlerin yerlerinde değişiklik olabileceği için şu anda bir temas yok. Görevlerinin değişebileceği yaklaşımı var.

ALTAY TANKI: Bitmeyen bir soru... 2021'de net olarak seri üretimden bahsedilmemesinin sebebi, öngörülemeyen bazı unsurlar olması. Motorla ilgili ihraç izni çıkacak mı? Yerli motorla ilgili çalışmalar belli mesafeye ulaştı. Transmisyon/entegrasyon süreci de var. Bütün bunlar bir belirsizlik oluşturuyor. Üretim hattını oluşturuyorsunuz; 4 tane tank çıkıyor. Ondan sonra bekliyorsunuz. Bunun hiçbir mantığı yok. Arada bir faz farkı olacaksa, bunun hiçbir mantığı yok. Tarih olarak koymadık ama bunu 2021'de görürseniz hiç de sürpriz olmayacak.

BEYİN GÖÇÜ: Personel konusunda geçmiş 1-2 yıl içinde biraz abartılı bir algı vardı. 25 bin kişiden yılda 200 kişinin gidiyor olması, makul bir rakam. Gelen de gelmek isteyen de çok. Gidenlerin yarısı mutsuz mesela... Gidenleri de teknolojik bilgi ve deneyim açısından geri dönüşlerde avantaja dönüştürebiliriz. Bizi endişelendirecek şekildi bir beyin göçü olduğunu düşünmüyorum.

HEDEFLER: Stratejik sistemlerde bağımsızlık ve geleceğin teknolojilerini ıskalamamak. Stratejik sistemlerde bağımsızlık ve yerli üretimi sağlarken, geleceğin teknolojilerini ıskalarsak, bizim için talihsizlik olur. Önümüzdeki 10 yılda birkaç alanda en iyi ülkeler arasında olmayı hedefliyoruz.

S-400'LERİN AKTİVASYONU: İsteseydik, ikinci sistem bugün gelebilirdi. Toptan bir anlaşma, üretim ve işbirliği modelimiz var. İkinci sistemin bir an önce gelişinden çok ikinci sisteme ne kadar katkımız olabileceği, ne kadar yetenek ve derinlik kazanabileceğiz. Bunları inceliyoruz. Savunma sistemi size saldırı olmadığı sürece açık olmaz; radar sistemi açık olur. Sistem tamamen aktive edilebilir halde. Bunun ne zaman kullanılacağına ilişkin kimsenin soru sorma hakkı yok. Benim de yok. Ben de bilmiyorum. Sistem hazır ama kullanıcı (TSK) bunu ne zaman açacağına kendisi karar verir.

SAVAŞ UÇAĞI İHTİYACI: F-16 modernizasyonu ile ilgili önemli adımlar atıyoruz. Su-35 gündeme gelmişti Avrupa'dan teklifler var. Ancak bizim aktif olarak Su-35 uçağı alacağız diye bir durumumuz yok. Kendi milli menfaatlerimize en uygun olan, ihtiyacımızı en iyi şekilde karşılayacak bir çözüm hedefliyoruz. Ana hedefimiz Milli Muharip Uçak (MMU) ve Hür-Jet.

KATMANLI HAVA SAVUNMA SİSTEMİ: Türkiye için katmanlı bir hava savunma sistemi oluşturmayı amaçlıyoruz. 2025-2026'da bunu gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi Hisar-A+, Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi Hisar-O+'nun envantere girmesi ve Uzun Menzilli Hava ve Füze Savunma Sistemi-Siper projelerimizle birlikte S-400 teknolojisinin aktarılması söz konusu olursa katmanlı bir sistem oluşturacağız. Tespit radarı, takip radarı, aydınlatma radarı... O kadar çok unsur var ki teknolojik mükemmelliğe ulaşmak kolay olmuyor. Belirli bölgeleri ve noktaları koruyorsunuz. Bunların sayısını artırmanız gerekir. Hem koruma, hem de caydırıcılığı sağlamak gerekir. Sen beni vurursan ben de seni vururum demen lazım.