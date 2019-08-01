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HaberlerBBC

WhatsApp: Mesajlaşma uygulamasında nokta işareti kullanmak kabalık mı?

Anlık mesajlaşmaların yaygınlaştığı iletişim çağında, mesaj atarken kullanılan noktalama işaretleri de bireylerin kendilerini ifade etmelerinde anlam kazanıyor. Mesala bazıları "nokta" kullanımı kaba görürken, bazıları ise nokta kullanmanın dil kurallarına uymak anlamına geldiğini söylüyor.

WhatsApp: Mesajlaşma uygulamasında nokta işareti kullanmak kabalık mı?
BBC TÜRKÇE
- Getty Images

İyi fikir.

Bir arkadaşınıza mesajı atıp yemeğe çağırdığınızda yanıt olarak sadece bu geliyorsa nasıl hissederdiniz?

Kaygılı? Küskün? Kaba? Yoksa üstünde durmaz mısınız?

Ya şöyle yanıtlarlarsa:

iyi fikir

veya hatta

İyi fikir!

İnternet dilbilimcisi Gretchen McCulloch, insanların cep telefonu mesajlarının "nokta" işaretiyle sonlandırılmasını giderek daha kaba bulduklarını söylüyor ve bunu da WhatsApp ve Facebook Messenger gibi anlık mesajlaşma programlarının kullanılma şekline bağlıyor.

McCulloch internet dilinde imla kullanımının nasıl anlaşılacağına ilişkin şunları söylüyor:

"Eğer genç biriyseniz ve birine bir mesaj gönderiyorsanız, düşüncelerinizi bölme şekli genelde her birini yeni bir mesajda atmak oluyor. Çünkü bir mesaj iletmek istiyorsanız ihtiyacınız olan tek şey sadece o mesajı göndermek, eklediğiniz her bir şey farklı yorumlanabilir."

Binghamton Üniversitesi'nin 2015 yılında, 126 üniversite öğrencisiyle yapılan bir araştırma sonunda, nokta işareti kullanılan mesajların, kullanılmayanlara kıyasla daha az samimi görüldüğü ortaya çıktı.

McCulloch, konuşma metinlerinde nokta işaretinin genelde cümlenin sona erdiğini göstermek için sesin alçaltılmasıyla anlaşıldığını ve daha ciddi, resmi bir tonla cümlenin sonlandırılmasıyla da noktanın belli olduğunu anlatıyor:

"Bu, mesajınız zaten ciddi ise doğru olabilir. Sorun, olumlu bir mesaj vermek istediğinizde bunu nokta ile daha ciddi hale getirmeye çalıştığınızda çıkıyor. Bu tip şeyler yan yana geldiğinde pasif agresif algısı yaratılıyor."

- Yvon Huynh
Gretchen McCulloch

Peki, birinin gerçekten sinirlendiğini nasıl anlarız? Ya da nokta işaretini gerçekten geleneksel imla kurallarına uymak için yapan biriyle duygularını ifade etmek için kullanan biri arasında nasıl ayrım yaparız?

Birmingham'da Aston Üniversitesi dilbilimi öğretim üyesi Erika Darics, bu ayrımın konuşmanın bağlamıyla ilgili olduğunu söylüyor:

"WhatsApp grubunda arkadaşlarınızla genelde noktalama işareti kullanmıyorsanız ve bir kişi bir anda kullanıyorsa bu genelde nasıl hissettiklerini göstermeye çalıştıkları anlamına gelebilir."

Darics, kişinin yaşı ile mesajlaşma uygulamalarının kullanılma sıklığının da noktalama işareti kullanımına etkisi olduğu görüşünde.

Örneğin, gençler daha çok noktasız, düz cümleler kuruyor.

Dilde yaratıcılık?

Rahat, dil kurallarına uymayan mesajlar atmanın ve argo kullanmanın, sohbeti basitleştirdiği, insanları tembelleştirdiği suçlamaları da yapılıyor.

McCulloch, cep telefonlarındaki mesajların oto düzeltme özelliği ve kelimelerin otomatik olarak tamamlanma özellikleriyle argo kullanımı veya imla hatalarının da azaldığını ifade ediyor.

Sanal mesajlaşmalar ayrıca bireylerin duygularını ifade etmeleri için, vücut dili veya ses tonlarını kullanmadan yeni yollar geliştirmelerini sağlıyor.

Darics, "Emoji gibi semboller dil konusunda farkındalık yaratıyor ve siyaset, propaganda gibi diğer iletişim yöntemlerinde satır aralarını anlamamıza yardımcı olabiliyor. Bu da dilde yaratıcılığı teşvik ediyor" diyor.

  • Whatsapp gruplarındaki 'o kişi' olmamak için dikkat etmeniz gerekenler
  • Sosyal medyada yazışırken ders çalışmak mümkün mü?

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