Mesajların uçtan uca şifrelenmesi, ücretsiz ve reklamsız bir hizmet olmasının etkisiyle dünyanın en popüler uygulamalarından biri olan WhatsApp’ta kullanıcıları oldukça rahatsız edecek olan yeni bir döneme geçiliyor. Anlık mesajlaşma platformu olan WhatsApp’ta artık resmen reklam dönemi başlıyor. Milyarlarca kişinin kullandığı WhatsApp, platformunda artık reklamları da görmek zorunda kalacağız.

Bir süredir reklam gösterimi üzerinde çalışmalar yapan uygulama, kullanıcıların tepki göstereceği bu kötü haberi ise şirketin en üst yöneticileri doğruladı. WhatsApp'ın Başkan Yardımcısı Chris Daniels , popüler mesajlaşma uygulamasının reklamlarını tanıtacağını açıkladı. Daniels, WhatsApp reklamlarının işletmelere iki şekilde satılacağını söyledi.

Öncelikle, işletmeler, WhatsApp kullanıcılarıyla belirli bir ücret karşılığında bağlantı kurabilecek. Bu yöntemle kullanıcılar şirketlerin müşteri hizmetlerine bağlanabilecek, soru ve şikayetlerini iletebilecek. Müşteri şikayetlerine cevap verebilmek için de WhatsApp ayrıca şirketlerden ücret talep edebilecek.

Bu kapsamda yayınlanan reklamlar, WhatsApp’ta “Durumlar” sekmesinde kullanıcıların karşısına çıkacak. En azından şimdilik, “Sohbetler” kısmında reklam yayını olmayacak.

WhatsApp’ın işletmelerden bu iş modeli için mesaj başına 0.0039 dolar ile 0.09 dolar arasında değişen bir ücret talep etmesi planlanıyor. İlk olarak WhatApp’ın iOS sürümü için başlayacak olan WhatsApp reklamları, ilerleyen günlerde WhatsApp’ın Android kullanıcıları için kullanıma sunulacak.

KURUCUSU KARŞI ÇIKMIŞTI

WhatsApp’ın kurucularında olan ve 2014 yılında platformu 19 milyar dolara Facebook’a satan Brian Acton, Mark Zuckerberg başta olmak üzere Facebook yönetimiyle WhatsApp’ın reklam ve gelecek stratejisi üzerinde anlaşamadığı için 2017 yılında şirketten ayrılmıştı.

“Facebook’u Sil” (#DeleteFacebook) kampanyasına da destek veren Acton, geçen ay yaptığı açıklamada da “Bir seçim yaptım… Kullanıcılarımın gizliliğini sattım ve her gün bu kararın ağırlığıyla yaşıyorum” diyerek, tepkisini ortaya koymuştu. Acton, Mark Zuckerberg’in en başından beri hedefinin WhatsApp’a reklam alma olduğunu ifade etmişti.

Bu tepkilerin ardından Facebook’un WhatsApp’ta reklam gösterimi kararını açıklamasının kullanıcı sayısını nasıl etkileyeceği ise şimdiden tartışma konusu oldu.

Dünya genelinde 1.5 milyarı aşkın aylık, 500 milyonluk günlük aktif kullanıcı olan WhatsApp’ın rakipleri şimdiden değerlendirmeye alınırken; kullanıcılar sosyal medya üzerinden tepkilerini dile getirmeye de başladı.

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