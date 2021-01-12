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WhatsApp sözleşmesi iptal mi edildi? WhatsApp için düğmeye basıldı!

WhatsApp sözleşmesi beraberinde tepkileri de getirdi. Kişisel Verileri Koruma Kurulu. konuyla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan kullanıcılarda bir bir dünyaca ünlü uygulamayı teleonlarından silmeye başladı. Peki, WhatsApp geri adım attı mı? WhatsApp sözleşmesi iptal edildi mi? İşte son dakika açıklama...

WhatsApp sözleşmesi iptal mi edildi? WhatsApp için düğmeye basıldı!

WhatsApp güncellemesi beraberinde sözleşme dayatmasını da getirdi. 8 Şubat'a kadar güvenlik sözleşmesini onaylamayanlar bu tarihten itibaren dünyaca ünlü haberleşme uygulamasını kullanamayacaklar. Peki, WhatsApp sözleşmesi iptal edildi mi? İşte, WhatsApp'tan yapılan açıklama ve konuyla ilgili son dakika açıklaması...

WHATSAPP'TAN AÇIKLAMA GELDİ

WhatsApp'tan yaptığı açıklamada sözleşmeden geri adım atmadığını duyurdu.

Açıklamada, "WhatsApp olarak insanların uygulama üzerinden alışveriş yapmalarını ve işletmelerden destek almalarını kolaylaştırmak istiyoruz. Şeffaflığı daha da artırmak ve işletmelerin WhatsApp üzerinden müşterileriyle iletişimlerine yardımcı olmak adına, gizlilik politikamızı güncelliyoruz. Bu sayede, işletmeler ana şirketimiz Facebook üzerinden güvenli hosting hizmeti alma seçeneğine sahip olabilecekler. Bu güncelleme, WhatsApp’ın Facebook ile veri paylaşımını değiştirmiyor. Dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar insanların arkadaşlarıyla veya aileleriyle özel olarak nasıl iletişim kurduğunu etkilemiyor. Gelecek ay boyunca kullanıcılarımızın gözden geçirmelerine süre tanımak adına yeni politikamızı şimdiden WhatsApp aracılığıyla paylaşıyoruz." denildi.

KVKK'DAN SORUŞTURMA

WhatsApp'a karşı bir hamle de Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan geldi. Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK),WhatsApp'ın "zorunlu güncelleme" kararının bugün yapılacak toplantıda ele alınacağını duyurdu. Rekabet Kurulu da Facebook ve WhatsApp hakkında resen soruşturma başlatmış ve WhatsApp verilerinin paylaşılması zorunluluğunun durdurulması çağrısı yapmıştı.

WhatsApp, Gizlilik İlkeleri’nde çok tartışılacak bir değişikliğe gitmiş ve 2 milyarı aşkın kullanıcısının bilgisini, Facebook’un diğer şirketlerinin reklam ve pazarlama alanına açmıştı. Kullanıcılara '8 Şubat’a kadar ya kabul et, ya da sil' dayatmasında bulunmuştu.

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