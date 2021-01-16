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WhatsApp sözleşmesi iptal mi? Geri adım geldi mi? Uzatma açıklaması geldi

WhatsApp geri adım attı mı? WhatsApp sözleşmesi iptal mi? 8 Şubat tarihi yaklaştıkça kullanıcılar tarafından merak edilen bu sorular nihayet cevabını buldu. Ardı arkası kesilmeyen tepkilerin ardından WhatsApp'tan son dakika "Uzatma" açıklaması geldi. Peki, WhatsApp geri adım attı mı? İşte son durum...

WhatsApp sözleşmesi iptal mi? Geri adım geldi mi? Uzatma açıklaması geldi

WhatsApp sözleşmesi iptal etti mi? Dünyaca ünlü uygulamanın sözleşme dayatması tepkileri beraberinde getirdi. Binlerce kullanıcının uygulamayı terk etmesi ve dinmeyen tepkiler sonrasında WhatsApp'tan son dakika açıklaması geldi. Açıklamaya göre sözleşme onayı için Şart koşulan 8 Şubat tarihinde uzatmaya gidildi. Peki WhatsApp sözleşmesi iptal etti mi? WhatsApp geri adım attı mı? İşte, detaylar...

"UZATMALI" GERİ ADIM

WhatsApp’ın resmi blogundan yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

“Son güncellememizde ne kadar kafa karışıklığı olduğunu pek çok kişiden duyduk. Endişeye neden olan birçok yanlış bilgi var ve herkesin ilkelerimizi ve gerçekleri anlamasına yardımcı olmak istiyoruz.

WhatsApp basit bir fikir üzerine inşa edildi: Arkadaşlarınız ve ailenizle paylaştığınız şeyler aranızda kalır. Bu, kişisel görüşmelerinizi her zaman uçtan uca şifreleme ile koruyacağımız anlamına gelir, böylece ne WhatsApp ne de Facebook bu özel mesajları göremez. Bu nedenle, herkesin mesajlaştığı veya aradığı kişilere ilişkin kayıt tutmuyoruz. Paylaşılan konumunuzu da göremeyiz ve kişilerinizi Facebook ile paylaşmayız."

WhatsApp'ın açıklamasında, "Bu güncellemelerle bunların hiçbiri değişmiyor. Bunun yerine, güncelleme, insanların WhatsApp üzerinden bir işletmeye mesaj göndermesi gereken yeni seçenekleri içeriyor ve verileri nasıl topladığımız ve kullandığımız konusunda daha fazla şeffaflık sağlıyor. Bugün herkes WhatsApp'ta bir işletmeyle alışveriş yapmasa da, gelecekte daha fazla insanın bunu tercih edeceğini ve insanların bu hizmetlerden haberdar olması önemli. Bu güncelleme, Facebook ile veri paylaşma yeteneğimizi genişletmez" denildi.

'15 MAYIS'TAN SONRA KADEMELİ OLACAK...'

Anlık mesajlaşlaşma uygulamasından yapılan duyuruda, şu ifadeler kullanıldı:

"Şimdi, insanlardan şartları incelemelerinin ve kabul etmelerinin isteneceği tarihi öteliyoruz. 8 Şubat'ta hiç kimsenin hesabı askıya alınmayacak veya silinmeyecek. Ayrıca, WhatsApp'ta gizlilik ve güvenliğin nasıl çalıştığına dair yanlış bilgileri temizlemek için daha çok şey yapacağız. Ardından, 15 Mayıs'ta yeni iş seçenekleri sunulmadan önce, politikayı kendi hızlarında gözden geçirmek için insanlara kademeli olarak gideceğiz.

WhatsApp, dünyanın dört bir yanındaki insanlara uçtan uca şifreleme getirilmesine yardımcı oldu ve bu güvenlik teknolojisini şimdi ve gelecekte savunmaya kararlıyız. Bize ulaşan herkese ve gerçeklerin yayılmasına ve söylentileri durdurmasına yardımcı olan pek çok kişiye teşekkür ederiz. WhatsApp'ı özel iletişim kurmanın en iyi yolu yapmak için sahip olduğumuz her şeyi koymaya devam edeceğiz.”

Facebook Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı Derya Matraş, Instagram üzerinden paylaştığı video ile WhatsApp güncellemesi ile ilgili "Bu güncelleme WhatsApp'ın Facebook ile veri paylaşım uygulamalarını değiştirmiyor. WhatsApp, yıllardır Facebook'un bir parçası ve öyle kalmaya devam etmesini planlanıyor" demişti.

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