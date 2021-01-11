2 milyarı aşan kullanıcı sayısı ile dünyanın en popüler anlık iletişim platformu olan WhatsApp, 2021 yılı başı ile birlikte çok tartışılacak olan bir değişikliğe gitti. 4 Ocak 2021 tarihi itibariyle Gizlilik İlkesi ve Hizmet Koşulları’nda güncellemeye giden WhatsApp, artık kullanıcılarının bilgilerini çatısı altında faaliyet gösterdiği Facebook Grubu’nun diğer şirketleriyle paylaşacak. Yeni sözleşme sonrası birçok kullanıcı WhatsApp'ı silme kararı aldı. WhatsApp'ı kullanmaya devam etmek isteyen ancak sözleşmeyi bilmeden kabul eden kullanıcıların bazıları da sözleşmeyi iptal etmek istiyorlar. Peki, WhatsApp sözleşmesi nasıl iptal edilir? WhatsApp sözleşmesi iptal edilebilir mi? İşte detaylar...

WHATSAPP SÖZLEŞMESİ İPTAL EDİLEBİLİR Mİ?

Whatsapp yeni kullanıcı sözleşmesi gündemde geniş yer tutuyor. Sözleşmeyi kabul etmek istemeyen birçok kullanıcı WhatsApp uygulamasını sildi. Sözleşmeyi kabul eden bazı kullanıcılar ise onaylarını geri almak istiyorlar. WhatsApp sözleşmesi iptali için maalesef herhangi bir düğme yok. Tek yol hesabı silip, uygulamayı yeniden yüklemek. İşte Whatsapp sözleşmesini iptal etmenin yolu...

WHATSAPP ONAYI GERİ ALMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

*Whatsapp'tan ayarlar kısmına girin.

*Ayarlar kısmındaki hesap seçeneğine tıklayın.

*Hesap seçeneğinden "hesabımı sil" kısmına tıklayarak numaranızı girerek Whatsapp hesabınızı silip yeniden yüklemeniz gerekiyor.

Uygulamayı yeniden indirdiğinizde sözleşme birkaç gün içinde yeniden karşınıza çıkıyor fakat bunu "şimdi değil" kısmına tıklayarak 8 Şubat'a kadar ertelemeniz mümkün.

Fakat Whatsapp hesabınızı sildiğinizde gönderilen ve gelen fotoğraflar, yazışmalar ve depolanan veriler de silinecektir.

ŞARTLARI KABUL ETMEYEN KULLANAMAYACAK

Facebook’un azalan kullanım oranı ve popüleritesini, WhatsApp başta olmak üzere diğer grup şirketlerin kullanıcılarından sağladığı verileri pazarlayarak aşmaya çalışan sosyal medya devi, bu durumu şu cümlelerle açıkladı:

"PAZARLAMA AMAÇLI İÇERİKLER GÖNDEREBİLİRİZ"

“Hizmetlerimizi kullandıkça ve Hizmetlerimiz üzerinden iletişim kurdukça bilgilerinizi paylaşırsınız. Biz de Hizmetlerimizi yürütmek, sunmak, iyileştirmek, anlamak, özelleştirmek, desteklemek ve pazarlamak amacıyla bilgilerinizi paylaşırız. Hizmetlerimiz ya da Facebook Şirketlerinin hizmetleri hakkında size pazarlama amaçlı içerikler gönderebiliriz.”

Güncellenen Gizlilik İlkesi’ni kabul veya rededilmesi için 8 Şubat’a kadar süre veren WhatsApp’ın bu yeni ilkelerini kabul etmeyenler bu tarihten itibaren artık WhatsApp’ı kullanamayacak.

2009 yılında kurulan Whatsapp, 2014 yılında Facebook tarafından 19 milyar dolara satın alınmıştı. Facebook, bu satın almadan tam 2 yıl önce 2012 yılında, bir diğer sosyal paylaşım platformu Instagram’ı da 1 milyar dolar karşılığında bünyesine katmıştı.