Dosyalarını Google Drive'da saklayan Whatsapp kullanıcıları için kritik bir gelişme yaşandı. Öyle ki Whatsapp, 12 Kasım tarihinden itibaren Google Drive'da saklanan mesaj ve dosyalar için uçtan uca şifrelemenin kullanılmayacağını duyurdu. Bu gelişmeyle birlikte Google Drive'da saklanan dosyaların kötü niyetli kişilerin eline geçmesi çok daha kolay bir hal aldı.

Bilindiği üzere kullanıcılara yedeklerini Google Drive'a yükleme opsiyonu sunan Whatsapp, bu özelliği kullananlar için 12 Kasım'dan itibaren bir güvenlik zafiyeti ortaya çıkarıyor. Şimdiye kadar yedekleri uçtan uca şifreleyen ve böylece ele geçirilmesini son derece güç hale getiren Whatsapp, 12 Kasım'dan itibaren bu desteğini çekecek. Android kullanıcıları için geçerli olan bu problem, iOS kullanıcılarının iCloud'a yaptıkları yedeklemeler için söz konusu değil.

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