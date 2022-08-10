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WhatsApp'tan 4 yeni özellik! WhatsApp'ın yeni özellikleri neler, nasıl kullanılır?

Meta'nın kurucu CEO'su olan Mark Zuckerberg geçtiğimiz günlerde WhatsApp'a eklenecek olan 4 yeni özellikten bahsetti. Mark Zuckerberg yeni duyurduğu 4 özelliğin de gizlilik ve güvenlik odaklı olacağını açıkladı. İşte, WhatsApp'ın yeni özellikleri...

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  • WhatsApp'tan 4 yeni özellik! WhatsApp'ın yeni özellikleri neler? WhatsApp yeni özellikleri nasıl kullanılır?

    WhatsApp yeni özelliklerini duyurdu. Meta şirketi çevrimiçi mesajlaşma uygulamas için kullanıcıların gizlilik ayarlarını kişiselleştirme seçeneğini artıran yeni özellikler ekleneceğini duyurdu. Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg, bu özelliklerin WhatsApp mesajlaşmalarını "karşılıklı konuşma kadar gizli ve güvenli" tutmaya yardımcı olacağını söyledi. İşte WhatsApp yeni özellikleri... 
  • WhatsApp'tan 4 yeni özellik! WhatsApp'ın yeni özellikleri neler? WhatsApp yeni özellikleri nasıl kullanılır?

    EKRAN GÖRÜNTÜSÜ ENGELLEME 

    Önceki sürümünde her ne kadar bir kez görüntülenebilir fotoğraf da göndermiş olsanız yine de karşı tarafta bu fotoğrafın ekran görüntüsünü alabiliyordu.  WhatsApp son güncellemesiyle bunun önüne geçeceğini artık atılan tek seferlik fotoğraflar ekran görüntüsü alınamayacağını iddia ediyor. 
  • WhatsApp'tan 4 yeni özellik! WhatsApp'ın yeni özellikleri neler? WhatsApp yeni özellikleri nasıl kullanılır?

    BİLDİRİM OLMADAN GRUPTAN AYRILMAK 

    Platform kullanıcıları, artık bulundukları bir WhatsApp grubundan sessiz sedasız çıkabilecek. Bir katılımcı gruptan ayrıldığında, WhatsApp halihazırda olduğu gibi bu gelişmeyi bir sistem mesajı olarak grupta göstermeyecek. Gruptan çıkan katılımcıların kim olduğu 60 gün boyunca görüntülenebilecek.

     
  • WhatsApp'tan 4 yeni özellik! WhatsApp'ın yeni özellikleri neler? WhatsApp yeni özellikleri nasıl kullanılır?

    ÇEVRİMİÇİ İBARESİNİ GİZLEME

    Son görülme kapatma özelliği uzun bir süredir WhatsApp'ta bulunuyor. Kullanıcı, son gelen güncellemeyle artık "Çevrimiçi" ibaresini de istediği kişilere gizleyebilecek. Ayarlar kısmında bulunan "Gizlilik" seçeneğinden işlemi kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz 
  • WhatsApp'tan 4 yeni özellik! WhatsApp'ın yeni özellikleri neler? WhatsApp yeni özellikleri nasıl kullanılır?

    ATILAN MESAJI SİLME SÜRESİ UZATILDI

    Son olarak bahsedeceğimiz özellik ise hepimizin bildiği kullanıcıların gönderdikleri mesajları sohbet ekranından silmesine olanak tanıyan  "Herkes İçin Sil" özelliği. Bu özellikle bir süredir iç içeyiz ama son gelecek olan güncellemeyle birlikte bu özelliği kullanabileceğimiz süre 1 saat gibi kısa bir süreden yaklaşık 2.5 güne yani 60 saate çıkarıldı.

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