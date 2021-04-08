WhatsApp'tan 'Ücretsiz Netflix' mesajı gönderen yazılım tespit edildi

Check Point Research isimli siber güvenlik şirketi bünyesinde çalışmalarını sürdüren yazılım uzmanları, Google'ın güvenlik testlerini atlamayı başaran ve Android ekosisteminde çok büyük problemlere yol açabilecek bir kötü amaçlı yazılım tespit ettiler.

"FlixOnline" isimli bu kötü amaçlı yazılım, indirildiği cihazlarda WhatsApp'a erişiyor ve kullanıcıların WhatsApp'taki kişi ve gruplarına, Netflix içeriklerine ücretsiz olarak erişilebileceğini iddia eden bir internet sitesine ait bağlantı gönderiyordu. Tahmin edebileceğiniz üzere bu bağlantı, bilgisayar korsanları tarafından oluşturulan ve Netflix'in kopyası olan kötü amaçlı bir internet sitesine yönlendirme yapıyordu.

GOOGLE FLİXONLİNE UYGULAMASINI KALDIRDI

Güvenlik uzmanları tarafından keşfedilen kötü amaçlı yazılım, Google yetkililerine de bildirildi. Bunun üzerine harekete geçen Google, FlixOnline'ı Google Play Store'dan kaldırdılar. Bu kötü amaçlı yazılımın kaç kullanıcıyı etkilediği tam olarak bilinmiyor.