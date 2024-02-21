WhatsApp'tan yeni özellik geliyor: Tek telefonda 2 farklı hesap nasıl açılır ve kullanılır?

WhatsApp, en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından birisidir ve yeni güncellemeler alarak kullanıcı deneyimlerini geliştirmeye çalışır. WhatsApp'a yeni gelecek olan özelliklerden birisi ise 2 farklı WhatsApp hesabı için artık iki telefon kullanmaya gerek olmamasıdır. Bu özellik daha tüm ülkelerde kullanılamıyor olsa da yakın zamanda her yerde kullanılabilmesi bekleniyor. İşte, nasıl kullanılacağına dair bilgiler...