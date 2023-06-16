Dünyanın en çok kullanılan dijital haberleşme platformlarından Instagram ve WhatsApp'ta erişim sorunu yaşanıyor. Uygulama üzerinden mesaj gönderirken problem meydana geliyor. Milyonlarca kullanıcı "WhatsApp ve Instagran çöktü mü?" sorusunun yanıtını arıyor. İşte, 16 Haziran 2023 Instagram ve WhatsApp mesajlaşma sorununa dair detaylar...