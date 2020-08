HABERTURK.COM

Yönetmen Burak Çevik'in yeni video çalışması 'While Cursed by Specters' (Hayaletlerce Lanetlenirken), 58'inci New York Film Festivali'nin programına seçildi. 17 Eylül - 11 Ekim arasında gerçekleşecek festivalin bu yıl başlattığı 'Currents' (Günceller) bölümünde gösterilecek olan video, modern Avrupa sinemasının en önemli yönetmenleri arasında yer alan Danièle Huillet ve Jean-Marie Straub çiftinin 1984 yapımı meşhur filmleri 'Klassenhältnisse', 'Sınıf İlişkileri'ne müdahale ediyor.