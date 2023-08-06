Jeremy Allen White'ın aşk kaçamağı
Addison Timlin, 2019'da evlendiği iki çocuğunun babası Jeremy Allen White'dan 11 Mayıs'ta boşanma kararı almış ve mahkemeye dilekçe sunmuştu. White, davanın üzerinden 3 ay bile geçmeden yeni sevgilisi Ashley Moore ile Los Angeles sokaklarında öpüşürken görüntülendi
2008'de 'Afterschool'da rol aldıkları filmde tanışıp arkadaş olduktan sonra 2013'te romantik bir birlikteliğe başlayan Jeremy Allen White ile Addison Timlin, 2019'da ilişkilerini resmiyete taşıyıp nikâh masasına oturmuştu.
BOŞANMA HABERİ HERKESİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ
Birbirlerine duydukları aşkı her fırsatta dile getiren Jeremy Allen White ile Addison Timlin'den kötü haber 11 Mayıs'ta geldi. İki çocukları bulunan çiftten Timlin, mahkemeye boşanma dilekçesini sundu.
Jeremy Allen White ile Addison Timlin, ayrılık kararlarıyla hayranlarını şaşkınlığa uğratmıştı.
AYRILIK ACISINI ATLATTI
'Shameless' dizisinde canlandırdığı 'Phillip' karakteriyle ünlenen Jeremy Allen White, kısa bir süre sonra başka bir hareketiyle gündem oldu. Boşanma davasının açılmasınını üzerinden 3 ay geçmeden yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıktı.
ÜNLÜ MODELLE DUDAK DUDAĞA
Jeremy Allen White, model Ashley Moore ile Los Angeles sokaklarında öpüşürken objektiflere yansıdı.
Etraftaki insanlara aldırış etmeyen Jeremy Allen White ile Ashley Moore, sarmaş dolaş görüntü verdi.
ALTIN KÜRE ALDI, SAHNEDEN EŞİNE BÖYLE SESLENMİŞTİ
Öte yandan Jeremy Allen White, 7 ay önce 'En İyi Erkek Oyuncu' dalında Altın Küre kazandığında ödül konuşmasında eşi Addison Timlin'e seslenmiş, milyonlar kendisini izlerken ona "Sana olan sevgimi iliklerime kadar hissediyorum. Her şey senin sayende, benim için yaptığın her şeye teşekkür ederim" demişti.
Fotoğraflar: Bacgrid USA, Instagram