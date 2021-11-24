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Wi-Fi 6 internet bağlantımızda neleri değiştiriyor?

Wi-Fi 6 internet bağlantımızda neleri değiştiriyor?

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Pandemi döneminde büyük bir hızla geçiş yaptığımız uzaktan çalışma, uzaktan eğitim gibi uygulamalarda teknolojinin zayıf kaldığı anları hemen hepimiz yaşadık. Önemli bir online toplantıda bağlantımız yeterince güçlü olmadığı için kameramızı kapatarak çözüm aramak, çalıştığımız odaya Wi-Fi sinyalinin zayıf gelmesiyle yaşanan kesinti, oğlunuz bilgisayarda oyun oynarken kızınızın uzaktan eğitime bağlanamaması gibi pek çok örnek. Evlerimizde bulunan modemlerin büyük çoğunluğu Wi-Fi 5 teknolojisi kullanıyor ve bu internet ağlarının kapasitesinin sınırlı olması nedeniyle söz konusu kesintileri yaşıyoruz. İnternete bağlanan cihaz sayısı her geçen gün artıyor ve internetimiz daha çok bölünüyor. Wi-Fi 6, daha hızlı ve daha verimli bağlantı için Wi-Fi 5'e göre çeşitli iyileştirmeler içeriyor. Böylece internet kullanımında daha stabil ve hızlı bir deneyim amaçlanıyor. Hal böyle olunca, gelişen bu altyapıları destekleyen yeni yeni cihazlar hayatımıza giriyor.

Wi-Fi 5'e göre yüzde 40 daha fazla veri hızına sahip olan Wi-Fi 6, kafe, otel, havalimanı gibi çok fazla cihazın internete bağlandığı kalabalık alanlarda kullanıcılara dört kat daha hızlı bağlantı ve yüksek verimlilik sunuyor.

Duvarların ardında kesintisiz internet için...

Hayatın hızı arttıkça, internetimizin hızının kesilmesini de istemiyoruz haliyle. Ancak güçlü bir router (yönlendirici) ile modemden uzak odalarda dahi kesintisiz toplantı yapmak ya da bir kaç cihazla aynı anda ağa sorun yaşamadan bağlanmak mümkün olabiliyor. Uzaktan çalışma, uzaktan eğitim ve çevrimiçi oyun meraklıları için Wi-Fi 6 uyumlu bir router, konforun ötesinde bir ihtiyaç haline gelerek çokça cihazın yüksek hızla ve güçlü şekilde ağa bağlanmasını sağlıyor.

Yeni nesil gelişmiş bir ağ olan Wi-Fi 6 akıllı cihazlara yavaş yavaş giren yeni standart olarak piyasada yaygınlaşıyor. Peki Wi-Fi 6'nın bu kapsamlı özelliğinden nasıl faydalanabiliriz?

Güçlü ve hızlı internet

HUAWEI AX3 Wi-Fi 6 Plus Router, WiFi 6 teknolojisini destekleyen ilk ürünlerden biri olarak gelişmiş teknolojisiyle rakiplerinden ayrışıyor.

Huawei tecrübesi ve detaycılığını tam anlamıyla yansıtan Huawei AX3 Router, çok sayıda cihazın aynı kalitede tek bir ağa bağlanmasına imkan tanıyor. Wi-Fi 5 teknolojisini destekleyen bir router, en yüksek 433Mpbs hıza kadar destek verirken, aynı anda 32 cihaz ağa bağlanabiliyor. Ortalama 30ms gecikme sunuyor. HUAWEI AX3 Wi-Fi 6 Plus Router ise 1.2Gbps hızlara çıkarken, aynı anda 128 cihaza kadar destek veriyor. Oyun meraklılarını hoşuna gidecek şekilde sadece 10ms'e kadar düşük bağlantı gecikmesi vadediyor.

Sahip olduğu 256 MB RAM ve 128 MB ROM sayesinde, daha fazla cihazda performans kaybetmeden, düşük güç tüketimi ve maksimum verimlilikle çalışıyor.

Güvenli internet

Veri güvenliği, bugün ve gelecekte üzerinde hassasiyetle durmamız gereken konulardan biri. HUAWEI AX3 Wi-Fi 6 Plus Router'ın öne çıkan bir başka özelliği ise hızın yanında, güçlü ve güvenli bağlantı olanağı sunması. Siber dünyada tehlikelerin boyutları belirsiz ve hepimiz kendimizi korumak, bilgilerimizin izinsiz alınmasını engellemek istiyoruz.

Huawei AX3 Router, içindeki 4 çekirdekli gigahome işlemcisi sayesinde güvenli alan oluşturarak (HomeSec ve Trustzone) verilerimizin sızmasını, DDos ve Brute Force ataklarını engelliyor.

Ve diğer özellikler...

Huawei AX3 Wi-Fi 6 Plus Router, NFC özellikli cihazlarla uyumlu Huawei Share özelliğiyle, çoklu bağlantıların yapıldığı kalabalık alanlarda parolanın akıllı cihazlarla kolayca paylaşılmasını sağlıyor.

Huawei AX3 Wi-Fi 6 Plus Router'ın estetik bir duruş sergileyen 4 anten çubuğu, hızı düşürecek engeller karşısında Wi-Fi sinyallerinin daha güçlü olmasını sağlıyor, geniş bir kapsama alanında yavaşlamasını engelliyor.

Huawei AX3 Wi-Fi 6 Plus Router'ın arayüzü de oldukça fonksiyonel olarak planlandı. Huawei AILife uygulaması sayesinde cihazla ilgili tüm gücelleme ve ayarlar çok kolay şekilde yapılabiliyor. Uygulama üzerinden yönetilebilen ebeveyn kontrolü özelliğiyle, saat sınırlamaları yapılarak çocukların internete girişleri kontrol edilebiliyor. Yine uygulama üzerinden konuk Wi-Fi ağı oluışturularak, misafirlerin gizli bir ağdan internete girmeleri, böylece çerezlerin ayrı kalması sağlanabiliyor. Wi-Fi'yi ya da modemin ışığını kapatma fonksiyonları da uygulama içinden yönetilebiliyor.

Huawei AX3 Wi-Fi 6 Plus Router'ı daha yakından incelemek için >>

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