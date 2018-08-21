Wigry Suwalki - Nieciecza maçı ne zaman?

Wigry Suwalki ve Nieciecza, 22 Ağustos 2018 Çarşamba günü Polonya 1.Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 19:00. 5 puanlı Wigry Suwalki 16. sırada bulunuyor, Nieciecza 5 puana sahip ve 13. sırada. Wigry Suwalki son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Nieciecza, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 526 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Wigry Suwalki kazanırsa 2.20, beraberlik çıkarsa 2.90, Nieciecza sahadan galip ayrılırsa 2.50 oranını elde edecekler.

Wigry Suwalki son haftadaki Flota Swinoujscie müsabasında 1-0 yenildi.

Nieciecza ise Bytovia Bytow karşılaşmasında 1-0 kazandı.

Wigry Suwalki, evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 2 gol yedi.

Nieciecza, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Nieciecza, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 3 kez topu kendi kalesinde gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ