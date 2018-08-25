Wigry Suwalki - Olsztyn maçı öncesi rakamlar

Polonya 1.Lig maçında Wigry Suwalki ile Olsztyn, 26 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 18:00. 8 puanlı Wigry Suwalki 8. sırada bulunuyor, Olsztyn 7 puana sahip ve 9. sırada. Ev sahibi Wigry Suwalki, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Olsztyn, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 582 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Wigry Suwalki kazanırsa 1.80, beraberlik çıkarsa 2.90, Olsztyn sahadan galip ayrılırsa 3.30 oranını elde edecekler.

Wigry Suwalki önceki hafta Olsztyn mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Olsztyn, Wigry Suwalki karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Wigry Suwalki, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Wigry Suwalki, kendi sahasında 4 gol attı, 4 gol yedi.

Olsztyn, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Olsztyn, deplasmanda 6 kez ağları sarsarken, 3 kez topu kendi kalesinde gördü.

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