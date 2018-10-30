Wil 1900 - Thun maçı rakamları

İsviçre Kupa 1/8 Finaller maçında Wil 1900 ile Thun, 31 Ekim 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 22:00. Ev sahibi Wil 1900, son 1 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Thun son 1 mücadelede 1 galibiyet, yaşadı.

Maçın iddaa kodu 530. İddaa'da Wil 1900 kazanır 4.00, berabere biter 3.80, Thun kazanır 1.40 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 2.05, 2.5 gol üstünün oranı 1.40. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.95.

Wil 1900 son haftadaki Thun müsabasında 0-3 yenildi.

Thun, Wil 1900 karşılaşmaında 0-3 kazandı.

Kendi sahasında alan Wil 1900, 0 gol attı ve 0 gol yedi.

Thun ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde le sahadan ayrıldı. Thun, 0 gol atarken 0 gol yedi.

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