Romanya'da oynarken transfer olduğu Atiker Konyaspor'da fazla forma şansı bulamadığını ancak MKE Ankaragücü'nde performansının artmaya başladığını dile getiren Moke değerlendirmelerde bulundu.
"Süper Lig, Romanya Ligi'nden çok daha iyi" diyen Moke, "Süper Lig rekabetçi ve üst seviyede bir lig. Transfer olduğumda Konyaspor, Avrupa Ligi'nde oynuyordu. Buraya gelmemde bu da bir etken olmuştur. Bu sebeplerden dolayı burayı tercih ettim." ifadelerini kullandı.
Konya'da kendisine her zaman iyi davranıldığına dikkati çeken Moke, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ankara başkent ve güzel bir şehir. Burada çok daha mutluyum. Burada yapacak çok şey var. Konyaspor'da pek oynama şansı bulamadım. Oynama şansı bulamayınca hoşnut olmazsınız. Burada yavaş yavaş oynamaya başlıyorum. Oynadıkça performansın iyi bir yere geliyor. Bundan dolayı mutluyum."
TEKNİK DİREKTÖR KAPLAN'A ÖVGÜ
Başkent ekibinin başarılı orta saha oyuncusu, takıma katıldığı günden bu yana teknik direktör Mustafa Kaplan'ın kendisine güven aşıladığını ifade etti.
Kendisinin maçlarda aldığı sürenin önemi olmadığına vurgu yapan Wilfred Moke, "Buraya geldiğim ilk günden bu yana hocam bana güven aşıladı. Ben de sahada elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Benim ne kadar oynadığım çok önemli değil. Bazen 90, bazen 60, bazen 70 dakika oynuyorsunuz. Bunlara fazla takılmamak lazım. Önemli olan takımın başarısı." şeklinde görüşlerini açıkladı.
"SÜPER LİG'DE KALACAĞIZ"
Moke, MKE Ankaragücü'nün iyi bir takım olduğunu ve ligde kalacağını savundu. Kümede kalma konusunda bir sıkıntı görmediğini dile getiren Moke, şunları söyledi:
"Biz gayet iyi bir takımız ve kendimize güveniyoruz. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Süper Lig'de kalacağız. Her maça odaklanmalıyız. Özellikle evimizde oynadığımız maçları kazanmak zorundayız. Bu konuda sıkıntı görmüyorum."
Başkent ekibinde kalmak istediğini ancak bunun tek taraflı bir durum olmadığını belirten Moke, "Sezon sonu ne olur, hiç kimse bilemez. Ben de bilemem. Burada mutluyum ve devam etmek isterim. Ama tek taraflı bir konu değil. Takımın da kulübün de beni istemesi gerekir. O yüzden sezon sonunu bekleyelim, neler olacak görelim." diyerek sözlerini tamamladı.
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