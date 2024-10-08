Wilfried Zaha'dan eleştirilere yanıt

Galatasaray'ın Fransız ekibi Lyon'a kiraladığı Wilfried Zaha, performansıyla ilgili yapılan eleştirilere tepki gösterdi.

KADROYA ALINMAMIŞTI

Lyon'da performansını beğenmeyen teknik direktör Pierre Sage, Wilfried Zaha'yı Nantes ile oynadıkları maçın kadrosuna almadı.

"BENİM İÇİN ÇOK ZOR"

Sage, Zaha ile ilgili yaptığı açıklamada, "Oynamayan ya da az oynayan isimlere çok net bir sözüm var. Onlara kendilerini futbolcu olarak değerlendirmenin benim için zor olduğunu söyledim." ifadelerini kullandı.

Bu sezon Lyon'da 2 maça çıkan ve 76 dakika sahada kalan 31 yaşındaki futbolcu, 1 asist yaptı.