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        Haberler Spor Futbol Wilfried Zaha'dan eleştirilere yanıt - Futbol Haberleri

        Wilfried Zaha'dan eleştirilere yanıt

        Galatasaray'dan Lyon'a kiranan Wilfried Zaha, hakkında yapılan eleştirilere cevap veren bir paylaşımda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.10.2024 - 19:56 Güncelleme: 08.10.2024 - 19:56
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        Zaha'dan eleştirilere cevap!
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        Galatasaray'ın Fransız ekibi Lyon'a kiraladığı Wilfried Zaha, performansıyla ilgili yapılan eleştirilere tepki gösterdi.

        "UMURUMDA MI?"

        Tecrübeli futbolcu yaptığı paylaşımda, "Umurumdaymış gibi mi görünüyor" ifadelerini kullandı.

        Wilfried Zaha'nın bu paylaşımı eleştirilere yanıt olarak algılandı.

        KADROYA ALINMAMIŞTI

        Lyon'da performansını beğenmeyen teknik direktör Pierre Sage, Wilfried Zaha'yı Nantes ile oynadıkları maçın kadrosuna almadı.

        "BENİM İÇİN ÇOK ZOR"

        Sage, Zaha ile ilgili yaptığı açıklamada, "Oynamayan ya da az oynayan isimlere çok net bir sözüm var. Onlara kendilerini futbolcu olarak değerlendirmenin benim için zor olduğunu söyledim." ifadelerini kullandı.

        Bu sezon Lyon'da 2 maça çıkan ve 76 dakika sahada kalan 31 yaşındaki futbolcu, 1 asist yaptı.

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