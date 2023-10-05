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        Haberler Spor Futbol Wilfried Zaha'ya milli davet - Futbol Haberleri

        Wilfried Zaha'ya milli davet

        Galatasaray'ın Fildişi Sahilli yıldızı Wilfried Zaha, milli takım aday kadrosuna davet edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2023 - 19:30 Güncelleme: 05.10.2023 - 19:30
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        Wilfried Zaha'ya milli davet
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        Fildişi Sahili Milli Takımı'nın Güney Afrika ile oynayacağı hazırlık maçının aday kadrosu açıklandı.

        Açıklanan kadroda Galatasaray'da forma giyen Wilfried Zaha ve Gaziantep FK'da forma giyen Max Gradel de yer alırken, Beşiktaş forması giyen Eric Bailly yer almadı.

        İşte Fildişi Sahili Futbol Federasyonu'nun açıkladığı kadro:

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