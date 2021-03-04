Ünlü oyuncu Will Smith ise hakkındaki 'Smith'in onayıyla ilişki yaşadık' iddiasını yalanlamıştı.



Smith daha sonra sosyal medya hesabından konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:



O dönem iki farklı yolculukta iki farklı kişiydik. Biz yolları 4.5 yıl önce ayrı yürümeyi tercih ettik. Onun mutluluğu onun sorumluluğundaydı ve benim mutluluğum da benim sorumluluğumdaydı. O dönem bireysel, içsel, özel ve ayrı sevinçler bulabilmeyi düşündük.