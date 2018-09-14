Willem II - Excelsior sahaya çıkıyor

Hollanda Eredivisie heyecanı devam ediyor. Willem II, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü Excelsior takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 21:45. 6 puanlı Willem II 7. sırada bulunuyor, Excelsior 4 puana sahip ve 13. sırada. Ev sahibi Willem II, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Excelsior son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 510 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Willem II kazanırsa 1.60, beraberlik çıkarsa 3.30, Excelsior sahadan galip ayrılırsa 3.60 oranını elde edecekler. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

Willem II son haftadaki Vitesse müsabasında 2-2 berabere kaldı.

Excelsior ise Ajax karşılaşmasında 1-2 yenildi.

Willem II, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Willem II, kendi sahasında 5 gol attı, 1 gol yedi.

Excelsior, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Excelsior 2 kez gol sevinci yaşadı, 3 kez topu ağlarında gördü.

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