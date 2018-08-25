Willem II - Heracles Almelo düellosu

Willem II ve Heracles Almelo, 26 Ağustos 2018 Pazar günü Hollanda Eredivisie maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 13:15. Maç öncesi Willem II 3 puanla 9. sırada, Heracles Almelo 4 puanla 4. sırada bulunuyor. Willem II son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Heracles Almelo son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 509 kodlu maçı oynayanlar; Willem II galibiyet oranı 1.90, beraberlik oranı 3.20, Heracles Almelo galibiyet oranı 2.80. Alt 1.95, üst 1.45 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

Willem II önceki hafta Vitesse mücadelesinde 2-2 berabere kaldı.

Heracles Almelo, Sparta Rotterdam karşılaşmaında 2-5 kazandı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Willem II, 0 gol attı ve 1 gol yedi.

Heracles Almelo, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Heracles Almelo, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.

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