Willem II - Utrecht düellosu

Willem II ve Utrecht, 28 Ekim 2018 Pazar günü Hollanda Eredivisie maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 16:30. Maç öncesi Willem II 10 puanla 11. sırada, Utrecht 12 puanla 9. sırada bulunuyor. Willem II son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Utrecht, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 460 kodlu maçı oynayanlar; Willem II galibiyet oranı 2.50, beraberlik oranı 3.10, Utrecht galibiyet oranı 2.10. 2.5 gol altının oranı 1.75, 2.5 gol üstünün oranı 1.60. Karşılıklı gol var 1.35, karşılıklı gol yok 1.95 oranını kazandıracak.

Willem II son haftadaki Vitesse müsabasında 2-2 berabere kaldı.

Utrecht, VV Venlo karşılaşmaında 1-0 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Willem II, 8 gol attı ve 4 gol yedi.

Utrecht ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Utrecht, 2 gol atarken 7 gol yedi.

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