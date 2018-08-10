Willem II - VV Venlo maçı öncesi rakamlar

Willem II ve VV Venlo, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü Hollanda Eredivisie maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 19:30. Willem II, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. VV Venlo, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 428. İddaa'da Willem II kazanır 2.00, berabere biter 3.00, VV Venlo kazanır 2.70 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Willem II son hafta oynanan Vitesse maçında 2-2 berabere kaldı.

VV Venlo ise Utrecht maçında 1-0 yenildi.

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