William Carvalho'dan Fenerbahçe itirafı!

Carvalho, "Eşyalarımı topluyordum, Türkiye'ye gitmek üzereydim ama bu gerçekleşmedi. Jesus da eski öğrencisi Arao'yu aldı." dedi.

İspanyol basınına konuşan Carvalho, ''Jorge Jesus bir defansif orta sahaya ihtiyacı olduğunu ve beni çok beğendiğini söyledi. Daha önce Benfica'dayken de beni istemişti ancak Sporting Lizbon ile olan bağım sebebiyle oraya gitmek istemedim." ifadelerini kullandı.