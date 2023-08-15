Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        PUAN DURUMU

        Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe Willian Arao, Yunanistan yolcusu - Fenerbahçe Haberleri

        Willian Arao, Yunanistan yolcusu

        Willian Arao, Panathinaikos yolunda. Suudi Arabistan'dan da teklifler gelmesine rağmen Arao futbol hayatını Avrupa'da sürdürmek adına Yunan ekibinin teklifine sıcak bakıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.08.2023 - 16:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Fenerbahçe'de bir yandan yeni transferler takıma katılırken diğer yandan da takımdan ayrılacak isimler netleşmeye devam ediyor.

        2

        Fenerbahçe'nin geçen sezon Flamengo'dan kadrosuna kattığı Willian Arao ile ipler kopuyor.

        3

        Brezilyalı futbolcu, futbol hayatını Avrupa’da sürdürmek adına Panathinaikos'un teklifine sıcak bakıyor.

        4

        Kulüpler arasında bir sorun görünmüyor. Transferin 2,5-3 milyon euro bandında neticelendirmek adına görüşmeler sürüyor.

        5
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Moody's Türk bankalarının görünümünü yükseltti
        Moody's Türk bankalarının görünümünü yükseltti
        Yerde sis, havada Stratus
        Yerde sis, havada Stratus
        Emekli büyükelçiye evlat şoku! Kızı babasını soydu
        Emekli büyükelçiye evlat şoku! Kızı babasını soydu
        Galatasaray'dan Sergio Ramos bombası
        Galatasaray'dan Sergio Ramos bombası
        Pikniğe bağ evine gitmişti! Büyük acı!
        Pikniğe bağ evine gitmişti! Büyük acı!
        Anderson Talisca için sürpriz iddia
        Anderson Talisca için sürpriz iddia
        Denizde kaybolmuşlardı! İki arkadaş boğuldu!
        Denizde kaybolmuşlardı! İki arkadaş boğuldu!
        Birecik ve Halfeti ile ilgili talep Şanlıurfa'yı karıştırdı
        Birecik ve Halfeti ile ilgili talep Şanlıurfa'yı karıştırdı
        Haydarpaşa 'otoparkı'
        Haydarpaşa 'otoparkı'
        İmamoğlu: İstanbul'a mühürlüyüm
        İmamoğlu: İstanbul'a mühürlüyüm
        Protesto mu yoksa doğal düşüş mü?
        Protesto mu yoksa doğal düşüş mü?
        Taliban iktidarında 2 yıl
        Taliban iktidarında 2 yıl
        Avukatla ilgili şok iddia! Tartıştığı kadını camdan aşağı attı
        Avukatla ilgili şok iddia! Tartıştığı kadını camdan aşağı attı
        Adana'da sıcaklık 50 dereceyi geçti! Güneşte tost pişti!
        Adana'da sıcaklık 50 dereceyi geçti! Güneşte tost pişti!
        Ve Zaniolo, Aston Villa'da!
        Ve Zaniolo, Aston Villa'da!
        Arjantin'de Javier Milei krizi
        Arjantin'de Javier Milei krizi
        Konutu nakiti olan toparladı
        Konutu nakiti olan toparladı
        İnşaat şirketi sahibi kadını öldürmüştü! Cinayeti anlattı!
        İnşaat şirketi sahibi kadını öldürmüştü! Cinayeti anlattı!
        Aslan play-off aşkına!
        Aslan play-off aşkına!
        Seçim öncesi İstanbul’da grev ihtimali
        Seçim öncesi İstanbul’da grev ihtimali