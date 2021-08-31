Tokyo'da bir madalya daha!

Arsenal'den yapılan açıklamada, 33 yaşındaki kanat oyuncusuyla, devam eden kontratının feshi konusunda karşılıklı olarak anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Brezilya temsilcisi Corinthians ise Willian ile iki yıllık sözleşmeye imza atıldığını duyurdu.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Arsenal'de haftalık 240 bin sterlin kazanan Brezilyalı oyuncu, profesyonel kariyerine başladığı Corinthians'da forma giymek için maaşında büyük oranda indirime gitmeyi kabul etti.

Brezilya Milli Takımı'nda 70 maça çıkan Willian; Chelsea, Shakhtar Donetsk ve Anji takımlarında da forma giymişti.