DHA'nın haberine göre, Türk gayrimenkul sektörüne 500 milyon lira değerinde destek olan Almanya'nın Düsseldorf kentinde dün sona eren Evim Türkiye Gayrimenkul ve Yatırım Fuarı'nda ünlü isimler de yer aldı. Fuara katılan ünlü isimlerden Alman oyuncu Wilma Elles, kazancıyla Türkiye´de yatırım yaptığını ve yatırımlarının en az ikiye katladığını söyledi.
"HER ZAMAN GAYRİMENKULE YATIRIM YAPIYORUM"
Türkiye´de 16 daire ve bir dükkan aldığınıaçıklayan Elles, "Almanya'da yaşayan bir Türk, hem memlekete yatırım yapması lazım, hem de Almanya'da yaşayan bir Alman başka bir ülkede yatırım yapması her zaman çok keyifli. Çünkü Türkiye, güneşli ve muhteşem tatil ülkesi. Kim orada yaşamak istemez ki? Bence harika. Emeklilik için mesela. Her zaman gayrimenkule yatırım yapıyorum; çünkü, oyuncu olarak çok yoğun çalışıyorum. O yüzden başka işlerle uğraşamam diye kesinlikle gayrimenkule yatırıyorum; direkt kiraları alıyorum. Sağlam bir kiracı bulduktan sonra hiçbir sıkıntı yok. Olumlu tecrübeler yaşadım" dedi.
Alman oyuncu Wilma Elles, "Benim yatırımlar Türkiye'de en az ikiye katlandı çok şükür. Yani üç sene önce yatırım yapılan bir dairenin fiyatı şimdi iki katına yükseldi" dedi ve şunları söyledi:
"Çok güzel gerçekten. Ben Türkiye'de yaşıyorum. Benim ana merkezim Türkiye. O şekilde sürekli bakıyorum. Şimdi de bakıyorum nerede ne var diye. İnşaat kalitesi de çok önemli. Burada büyük inşaat şirketleri var, çok güvenilir şirketler var. Bu harika bir proje, müthiş bir organizasyon. Zaten katılım da çok yoğundu"
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