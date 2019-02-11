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"HER ZAMAN GAYRİMENKULE YATIRIM YAPIYORUM"

Türkiye´de 16 daire ve bir dükkan aldığınıaçıklayan Elles, "Almanya'da yaşayan bir Türk, hem memlekete yatırım yapması lazım, hem de Almanya'da yaşayan bir Alman başka bir ülkede yatırım yapması her zaman çok keyifli. Çünkü Türkiye, güneşli ve muhteşem tatil ülkesi. Kim orada yaşamak istemez ki? Bence harika. Emeklilik için mesela. Her zaman gayrimenkule yatırım yapıyorum; çünkü, oyuncu olarak çok yoğun çalışıyorum. O yüzden başka işlerle uğraşamam diye kesinlikle gayrimenkule yatırıyorum; direkt kiraları alıyorum. Sağlam bir kiracı bulduktan sonra hiçbir sıkıntı yok. Olumlu tecrübeler yaşadım" dedi.