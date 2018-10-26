Wilrijk - Oud-Heverlee-L sahaya çıkıyor

Belçika 1.Lig B Açılış heyecanı devam ediyor. Wilrijk, 26 Ekim 2018 Cuma günü Oud-Heverlee-L takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 21:30. 15 puanlı Wilrijk 4. sırada bulunuyor, Oud-Heverlee-L 9 puana sahip ve 7. sırada. Wilrijk son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Oud-Heverlee-L son 5 mücadelede 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 201. İddaa'da Wilrijk kazanır 1.60, berabere biter 3.20, Oud-Heverlee-L kazanır 4.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Wilrijk son hafta oynanan Lierse maçında 1-1 berabere kaldı.

Oud-Heverlee-L, SV Roeselare karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Wilrijk, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Wilrijk, kendi sahasında 5 gol attı, 4 gol yedi.

Oud-Heverlee-L, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Oud-Heverlee-L, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 8 kez topu kendi kalesinde gördü.

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