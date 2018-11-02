Wilrijk - SV Roeselare sahaya çıkıyor

Belçika 1.Lig B Açılış maçında Wilrijk ile SV Roeselare, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 22:30. Maç öncesi Wilrijk 18 puanla 5. sırada, SV Roeselare 13 puanla 6. sırada bulunuyor. Ev sahibi Wilrijk, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. SV Roeselare, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 403. İddaa'da Wilrijk kazanır 1.65, berabere biter 3.30, SV Roeselare kazanır 3.40 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Wilrijk önceki hafta Lierse mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

SV Roeselare, Oud-Heverlee-L karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Wilrijk, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Wilrijk, kendi sahasında 8 gol attı, 5 gol yedi.

SV Roeselare ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. SV Roeselare, 4 gol atarken 10 gol yedi.

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