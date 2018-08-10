Wilrijk - Westerlo sahaya çıkıyor

Belçika 1.Lig B Açılış heyecanı devam ediyor. Wilrijk, 10 Ağustos 2018 Cuma günü Westerlo takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 21:30. 1 puanlı Wilrijk 3. sırada bulunuyor, Westerlo 3 puana sahip ve 1. sırada. Wilrijk son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Westerlo son 5 mücadelede 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 242. İddaa'da Wilrijk kazanır 1.75, berabere biter 3.10, Westerlo kazanır 3.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Wilrijk son haftadaki Lierse müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Westerlo ise Cercle Brugge maçında 1-1 berabere kaldı.

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