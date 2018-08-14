Wilstermann - Guabira düellosu

Wilstermann ve Guabira, 15 Ağustos 2018 Çarşamba günü Bolivya Premier Lig Clausura maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 22:00. 5 puanlı Wilstermann 10. sırada bulunuyor, Guabira 10 puana sahip ve 4. sırada. Wilstermann, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Guabira, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 538. İddaa'da Wilstermann kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Guabira kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Wilstermann son hafta oynanan Real Potosi maçında 0-0 berabere kaldı.

Guabira ise Club Destroyers maçında 0-0 berabere kaldı.

Wilstermann, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Wilstermann, kendi sahasında 3 gol attı, 1 gol yedi.

Guabira, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Guabira, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.

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