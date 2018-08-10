Wilstermann - Real Potosi sahaya çıkıyor

Wilstermann ve Real Potosi, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü Bolivya Premier Lig Clausura maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 22:00. Maç öncesi Wilstermann 5 puanla 9. sırada, Real Potosi 1 puanla 14. sırada bulunuyor. Wilstermann, son 5 maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Real Potosi, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 469. İddaa'da Wilstermann kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Real Potosi kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Wilstermann son haftadaki Bolivar müsabasında 4-2 kazandı.

Real Potosi, Universitario Sucre karşılaşmaında 3-1 yenildi.

Wilstermann, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Wilstermann, kendi sahasında 3 gol attı, 1 gol yedi.

Real Potosi ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Real Potosi, 1 gol atarken 9 gol yedi.

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