Wilstermann - San Jose maçı heyecanı

Wilstermann ve San Jose, 09 Ağustos 2018 Perşembe günü Bolivya Premier Lig Clausura maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 03:30. 2 puanlı Wilstermann 11. sırada bulunuyor, San Jose 6 puana sahip ve 7. sırada. Ev sahibi Wilstermann, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. San Jose son 5 mücadelede 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 484 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Wilstermann kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, San Jose sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Wilstermann son haftadaki San Jose müsabasında 1-0 kazandı.

San Jose ise Wilstermann maçında 1-0 yenildi.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Wilstermann, 0 gol attı ve 0 gol yedi.

San Jose, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. San Jose, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 6 kez topu kendi kalesinde gördü.

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